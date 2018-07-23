Задержанная в Ливане россиянка подозревалась в ряде правонарушений — МИД России

Ливанские правоохранительные органы задержали жительницу Екатеринбурга в ливанском аэропорту по подозрению в совершении ряда правонарушений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу МИД России.

Жительница Екатеринбурга была задержана 8 июля. При поступлении информации о задержании российское посольство направило запрос в МВД Ливана о предоставлении к ней «консульского доступа».

12 июля представители ливанской полиции сообщили в посольство о завершении следственных действий в отношении девушки. 18 июля она вылетела в Россию, 19 июля — вернулась в Екатеринбург.

Как сообщала ранее агентству мать пропавшей, ее дочь не выходила на связь с 10 июля. По информации родственников, девушка не первый раз отдыхала в Ливане, там живет ее молодой человек.

«Она сказала, что ее и других девушек удерживают в камере, рассчитанной на десять человек, в то время как их там порядка 25, и что их заставляют подписывать какие-то бумаги на арабском языке», — рассказала мать.

Мать потерпевшей также сообщила, что на связь с ней выходили люди, которые требовали деньги за освобождение дочери.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга заявила о пропаже своей дочери в Ливане. Известно, что спустя два дня девушка перестала отвечать на телефонные звонки, перед этим коротко сообщив матери, что находится в тюрьме.