Ещё
Задержанная в Ливане россиянка подозревалась в ряде правонарушений — МИД России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Задержанная в Ливане россиянка подозревалась в ряде правонарушений — МИД России 

360tv.ru 2 часа назад
Ливанские правоохранительные органы задержали жительницу Екатеринбурга в ливанском аэропорту по подозрению в совершении ряда правонарушений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу МИД России.
Жительница Екатеринбурга была задержана 8 июля. При поступлении информации о задержании российское посольство направило запрос в МВД Ливана о предоставлении к ней «консульского доступа».
12 июля представители ливанской полиции сообщили в посольство о завершении следственных действий в отношении девушки. 18 июля она вылетела в Россию, 19 июля — вернулась в Екатеринбург.
Как сообщала ранее агентству мать пропавшей, ее дочь не выходила на связь с 10 июля. По информации родственников, девушка не первый раз отдыхала в Ливане, там живет ее молодой человек.
«Она сказала, что ее и других девушек удерживают в камере, рассчитанной на десять человек, в то время как их там порядка 25, и что их заставляют подписывать какие-то бумаги на арабском языке», — рассказала мать.
Мать потерпевшей также сообщила, что на связь с ней выходили люди, которые требовали деньги за освобождение дочери.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга заявила о пропаже своей дочери в Ливане. Известно, что спустя два дня девушка перестала отвечать на телефонные звонки, перед этим коротко сообщив матери, что находится в тюрьме.
360tv.ru: последние новости
Звезда шоу «Дом‐2» показал фигуру жены‐пенсионерки Кадыров заявил о необходимости активной пропаганды зоозащиты Жительница Тамбова перенесла операцию по удалению миндалин и умерла
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле57
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
Тест: какая работа вам подходит20
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры21
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже174
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение