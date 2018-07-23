Ещё
Полиция начала проверку по факту видео с убийством котенка в Алтайском крае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция начала проверку по факту видео с убийством котенка в Алтайском крае 

Пятый канал 56 минут назад
Фото: Пятый канал
В интернете появилось шокирующее видео, на котором несовершеннолетняя девочка расчленяет топором маленького живого котенка, а все происходящее снимала ее подруга. Особенно жутким является тот факт, что во время издевательств над животным дети смеялись. Соответствующая информация была опубликована на Telegram-канале Life Shot.
По имеющейся информации, главная «героиня» ролика, предположительно, дочь местного чиновника. Официально эти данные, однако, не подтвердились. В свою очередь, ГУ МВД по Алтайскому краю проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ЧП.
По соображениям этического харпактера Пятый канал не публикует данный ролик на своем сайте.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как псковские волонтеры ухаживают за собаками, которых живодеры облили гудроном.
Пятый канал: последние новости
Бузова намекнула фанатам на скорую свадьбу Владимиру Маяковскому — 125. Жизненные перипетии голоса пролетариата Челябинка предстанет перед судом за продажу девственности 13-летней дочери
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле57
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
Тест: какая работа вам подходит20
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры21
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже174
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение