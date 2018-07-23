Полиция начала проверку по факту видео с убийством котенка в Алтайском крае

В интернете появилось шокирующее видео, на котором несовершеннолетняя девочка расчленяет топором маленького живого котенка, а все происходящее снимала ее подруга. Особенно жутким является тот факт, что во время издевательств над животным дети смеялись. Соответствующая информация была опубликована на Telegram-канале Life Shot.

По имеющейся информации, главная «героиня» ролика, предположительно, дочь местного чиновника. Официально эти данные, однако, не подтвердились. В свою очередь, ГУ МВД по Алтайскому краю проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ЧП.

По соображениям этического харпактера Пятый канал не публикует данный ролик на своем сайте.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как псковские волонтеры ухаживают за собаками, которых живодеры облили гудроном.