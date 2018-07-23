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Пышная модель вознамерилась вырастить самые большие ягодицы в мире
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Пышная модель вознамерилась вырастить самые большие ягодицы в мире 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Шведская модель Наташа Краун (Natasha Crown) заявила, что желает отрастить самые большие ягодицы в мире. С ней побеседовали журналисты издания The Sun.
Жительница города Гётеборг разработала для себя специальную высококалорийную диету: каждый день она ест пиццу, макароны и пьет шоколадные коктейли. За месяц 24-летняя Краун съедает шесть килограммов шоколадной пасты Nutella (около 15 банок). Обхват бедер модели составляет почти 183 сантиметра.
«Чем больше я наберу, тем лучше будет моя попа. Я сделаю все, что только могу, чтобы стать обладательницей самых пышных ягодиц в мире», — добавила она.
Первую пластическую операцию по увеличению ягодиц Краун сделала в 20 лет. «Возможно, у меня дисморфофобия, или что-то такое, но я не считаю, что мои ягодицы очень большие. Я однозначно хочу, чтобы они были еще больше», — пояснила модель. Девушка также прибегала к помощи пластических хирургов для увеличения груди и губ.
Краун призналась, что ей нравится, как ягодицы трясутся, когда она идет: «Моя попа заставляет чувствовать себя сексуальной и всесильной».
Родители не одобряют увлечение дочери, переживают за ее здоровье и личную жизнь. Однажды они даже назвали Краун «коровой». Это сильно оскорбило девушку, и она решила продолжить делать операции, несмотря ни на что, так как это делает ее счастливой.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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