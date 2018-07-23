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Кадыров призвал создать в стране программу защиты животных
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Кадыров призвал создать в стране программу защиты животных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава Чечни прокомментировал жуткое видео в соцсетях, на котором молодая жительница Алтая разрубает топором котенка. Самое страшное, по мнению Рамзана Кадырова, что в последнее время нередки случаи, когда «живодерами становятся именно девушки» — то есть те, кто по своей природе должен давать защиту слабым и беспомощным. Он предложил создать в стране программу профилактики насилия над животными.
"У нас много в стране НКО, которые занимаются защитой животных, помогают бездомным, лечат раненных. В Чеченской Республике также существует некоммерческая организация по защите животных, они получают гранты и работают в этом направлении очень эффективно. Но я думаю, что нужна по всей стране программа, которая бы работала на профилактику. Чтобы мы не допускали подобных зверств. НКО должны работать в связке с федеральными и региональными ведомствами и проводить мероприятия с детьми в детсадах, в школах. Ведь издевательства над животными легко может перейти в издевательства и над людьми, над самыми беззащитными — детьми и стариками", — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
Как известно, видеоролик возмутил пользователей социальных сетей. Несколько сотен человек потребовали найти живодерок и наказать их по всей строгости закона. На записи видно, как молодая девушка смеется в камеру, разговаривает с сестрой, и тут же обрушивает на котенка удар топора. Алтайские полицейские уже начали проверку по факту видео.
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Женский форум  Ещё 10 источников 
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