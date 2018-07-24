Кадырова возмутила зарубившая котенка дочь чиновника

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал жуткое видео убийства котенка в Алтайском крае.

Ранее в Сети распространился ролик, на котором 16-летняя девушка наносит по котенку удары топором. В роли оператора выступила её младшая сестра.

Ролик стал резонансным, и многие его прокомментировали. В частности, Кадырова возмутило, что насилие над животными в стране «растет в геометрической прогрессии». Он отметил, что живодерами часто оказываются женщины, у которых отсутствует «материнский инстинкт».

«Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают», — возмутился он.

Глава Чечни призвал разработать всероссийскую программу, которая бы работала на профилактику «подобных зверств».

«Издевательства над животными легко может перейти в издевательства и над людьми, над самыми беззащитными — детьми и стариками», — подчеркнул он.

Ранее интернет-пользователи отправили ролик с убийством котенка родителям девушек и классной руководительнице одной из сестер. По данным TJournal, мать школьницы рассказала, что дочь «хотела поступить на ветеринара», а «котёнок уже был больной». Позже вся семья удалилась из соцсетей. Пользователи также выяснили, что отец девушек является чиновником — он работает в администрации Бурлинского района.

МВД пообещали проверить видео. На Change.org создали петицию с требованием наказать девушек.

После истории «хабаровских живодерок» россияне начали активно требовать ужесточения наказания за жесткое обращение с животными. «Живодерки» находили объявления о питомцах «в добрые руки», забирали животных, затем расправлялись с ними, а фотографии расправы публиковали в соцсетях. В итоге их осудили за несколько преступлений, одну из них приговорили к трем годам тюрьмы, вторую — к четырем.