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Дочь Майкла Джексона оголилась ради рекламы обуви — горячие фото
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Дочь Майкла Джексона оголилась ради рекламы обуви — горячие фото 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Как сообщает Page Six, она снялась для PR-кампании коллаборации брендов RE/DONE и Weejuns. На некоторых снимках Пэрис прикрывает грудь лишь ботинками.
На откровенных фотографиях также можно разглядеть новые татуировки дочери Майкла Джексона, которых насчитывается уже более пятидесяти.
Автором пикантной съемки стал немецкий фотограф Юрген Теллер, который ранее работал с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и другими знаменитостями.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что поцелуи Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона сняли на видео. Британская модель и наследница короля поп-музыки уже не скрывают свой однополый роман.
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