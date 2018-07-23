Дочь Майкла Джексона оголилась ради рекламы обуви — горячие фото

Как сообщает Page Six, она снялась для PR-кампании коллаборации брендов RE/DONE и Weejuns. На некоторых снимках Пэрис прикрывает грудь лишь ботинками.

На откровенных фотографиях также можно разглядеть новые татуировки дочери Майкла Джексона , которых насчитывается уже более пятидесяти.