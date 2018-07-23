Beauty-истории: самые громкие скандалы в индустрии красоты последних лет

Суд обвинил крупную компанию в продаже канцерогенной продукции Скандал вокруг старейшей американской компании, которая производит лекарственные препараты и гигиенические товары, начался давно и рос как снежный ком. Первый иск был подан еще в 2013 году — Johnson & Johnson обвинили в том, что они используют в детской присыпке Johnsonʼs Baby Powder опасный минерал асбест, который способствует развитию раковых заболеваний.

Еще больше об опасных компонентах

Лаборатория: опасные компоненты в составе бытовой химии и их безвредные альтернативыКаждый раз в процессе уборки, стирки и мытья посуды вы контактируете с бытовой химией. Мы выяснили, как сделать это взаимодействие максимально безопасным, на какие вещества в составе стоит обратить пристальное внимание и какие есть ли у них альтернативы. Всемирная организация здравоохранения признала асбест опасным для здоровья. А Международное агентство по изучению рака включило все типы асбеста в первую группу канцерогенов (к ней также относится, например, табак). К 2018 году число людей, подавших в суд на компанию, перевалило за 9 000 человек. Среди них женщины, которые использовали присыпку для интимной гигиены, и в результате у них диагностировал рак яичников. Суд присяжных в штате Миссури взыскал с компании 4,7 миллиарда долларов по коллективному иску. Шесть из 22 женщин, от имени которых был подан иск, уже умерли. Компенсацию получат их семьи. Компания, в свою очередь, все обвинения отрицает и заявляет о намерении обжаловать решение суда.

Рекламу омолаживающего крема запретили из-за фотошопа В 2012 году Ассоциация стандартов в рекламе (ASA) запретила рекламу нового омолаживающего крема фирмы L'Oreal с участием 41-летней актрисы Рейчел Вайс . Эксперты сочли, что фотографию актрисы слишком сильно обработали в фотошопе и тем самым ввели потенциальных покупателей в заблуждение по поводу реальных свойств продукта. Посмотрев на фотографии актрисы без обработки, несложно было догадаться, что дело не в феноменальных свойствах нового крема, а в стараниях бильд-редактора — на фото Рейчел выглядит как минимум на 20 лет моложе.

Реклама омолаживающего крема L’Oreal с актрисаой Рейчел Вайс.

Рейчел Вайс, 2012 год. Актрисе 41 год.

Компании пришлось отказаться от размещения спорных рекламных материалов, однако с обвинениями она не согласилась, заявив, что снимок — результат работы группы профессиональных стилистов, визажистов, фотографов и постановщиков света, а отнюдь не ретушь.

Японская марка отозвала линию отбеливающих средств из-за тяжелых побочных действий В 2013 году один из самых крупных японских косметических брендов Kanebo был вынужден отозвать из продажи целую уходовую линейку Blanchir Superior, которая состояла из 54 средств, потому что в Сети появились фотографии людей, пострадавших от ее побочных действий. Как и большинство азиатских компаний, Kanebo выпускает косметику с отбеливающиеми свойствами. Но ее новинки не просто отбеливали кожу, а вызывали у пользователей странную реакцию — белые пятна — то есть нарушали естественную пигментацию кожи. Компания не стала отрицать свою вину и возместила полную стоимость лечения всем, кто пострадал от ее продукции. А президент компании Масуми Нацусака принес публичные извинения в прямом эфире.

Кадры из прямого эфира

Кадры из прямого эфира

Президент компании Масуми Нацусака принес публичные извинения в прямом эфире. Кадр из прямого эфира.

Несмотря на то что к компании применили довольно жесткие санкции — ужесточили проверки, урезали персонал и их заработную плату — Kanebo продолжает существовать и остается одной из самых крупных японских косметических компаний.

Фото: globallookpress.com, instagram.com