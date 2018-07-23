Как непросто быть девушкой, нарисовали в ироничных иллюстрациях

1. Ожидание и реальность (верхнее фото)

26-летняя бельгийка прославилась в Сети под псевдонимом Плэнет Пруденс (Planet Prudence). С помощью остроумных, честных и ироничных комиксов она иллюстрирует жизнь современной девушки с её взлётами и падениями, радостями и горестями. Получается очень смешно и жизненно.

«Девушка с фиолетовыми волосами — моё альтер-эго. Многие люди находят себя в моих рисунках, моё творчество помогло и мне самой справиться с депрессией. Присоединяйтесь и давайте посмеёмся над этой непростой жизнью вместе!» — говорит художница, за чьим творчество следит более полумиллиона человек.

2. С макияжем и без макияжа 3. Когда я выхожу из дома и 30 минут спустя 4. Стринги: ожидание и реальность 5. Хвост: ожидание и реальность 6. Критические дни: в рекламе и в жизни 7. Иногда я представляю себя беременной, но в реальности у меня есть кот 8. И это нормально, любить животных больше, чем людей 9. Они ведь такие милые 10. Моё утро в 16 лет и в 26 лет 11. Как проводят вечер другие девушки, как провожу его я 12. Как мы проводили с подружкой время раньше и сейчас 13. Как мы переезжали в 20 лет и в 30 лет 14. Зимой: Слишком холодно, я замерзаю. Летом: Слишком жарко, чтобы делать что-либо 15. Когда всё разваливается, держись за то, что заставляется тебя улыбаться 16. Как перестать накручивать себя: Вспомни, кем ты была до того, как что-то разрушило твоё счастье, обними этого человека 17. Совместный посиделки с подругой очень целительны 18. Главное помнить, что вы прекрасны всегда 19. И пытаться снова ходить на свидания 20. Ведь способность девушек восстанавливаться после стрессов феноменальна

Родители посмеются над иллюстрациями, которые нарисовала молодая мама-художница о жизни с маленьким ребёнком, — весело, страшно, незабываемо!

Современные девушки узнают себя в комиксах, описывающих ситуации, с которыми сталкивается каждая из них.

А все остальные могут подсмотреть, что делают женщины, когда их никто не видит. Судя по всему, в основном они едят.