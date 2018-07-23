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Шоколадные цветы сделали в районе Лефортово
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Шоколадные цветы сделали в районе Лефортово 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Шоколадные цветы сделали в Лефортове — мастер-класс провели сотрудники библиотеки № 122 имени Грина. Информация об этом появилась на официальной странице учреждения культуры.
«Разве можно пропустить такой сладкий повод для веселья, как День шоколада? Мы вспомнили историю появления шоколада, его распространения по миру, обменялись своими шоколадными пристрастиями. А чтобы остались воспоминания о прекрасно проведенном выходном, мы сделали шоколадные цветы своими руками, — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_122. (ис)
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