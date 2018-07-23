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Британка рассталась с мужем и стала бодибилдером
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Британка рассталась с мужем и стала бодибилдером 

Мир24 1 час назад
Жительница Великобритании Ванесса Страйк рассталась с мужем, резко похудела и стала бодибилдером. Женщина решилась на кардинальные перемены в одночасье, пишет The Mirror.
Так получилось, что Ванесса до замужества и вначале супружеской жизни страстно увлекалась танцами и спортом. В то время у нее не было проблем с фигурой. Однако вскоре после свадьбы ее муж получил работу, которая находилась за 300 километров от ее родного города. Паре пришлось переехать, и женщина начала есть, чтобы справиться со стрессом и паникой. Британка набрала около 40 килограммов. К старому стрессу добавился новый — она начала очень сильно переживать из-за своего внешнего вида. Но не могла остановиться: на новой работе в кофейне она ела забракованные кексы, а дома постоянно готовила ужин из трех блюд.
Изменить свой образ жизни она решила после того, когда ее матери поставили страшный диагноз — рак груди. Она честно оценила свое состояние и поняла, какой тяжелой и нездоровой стала. Она не была довольна ни своей внешностью, ни психологическим состоянием, ни работой, ни браком.
Тогда Страйк начала тренировки. Вначале она делала это дома, потому что стеснялась идти в тренажерный зал. Но со временем британка поменяла диету и перешла на спортивное питание. Она ходила в зал четыре раза в неделю, а вскоре и сама стала тренером, увлеклась бодибилдингом и принимает участие в соревнованиях.
Вустер разошлась с мужем, однако отмечает, что ничуть не жалеет об этом, так как к ней вернулась «прежняя страсть к жизни».
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