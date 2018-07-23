В «Садовниках» сразу 8 «собак, которые любят» нашли новых хозяев

Фестиваль «Собаки, которые любят» прошел в парке «Садовники» в воскресенье, 22 июля.

Несмотря на ливни, праздник не отменили — с гостями мероприятия разговаривали ветеринары и зоопсихологи, а «летающие собаки» показали настоящее шоу с фрисби. Те, кто пришел сюда помочь, посещали благотворительный маркет и передавали подарки для приюта — корм, препараты, ошейники и поводки.

А вот 8 счастливчиков из 70 приютских собак — Султан, Лана, Снежок, Луна, Зоя, Гретта, Чип и Рик — нашли новых хозяев.

«Мы желаем нашим хвостатым быстрой адаптации дома, а всем участникам фестиваля — вернуться за теми, в которых влюбились, — отмечают организаторы. — «Приятно, что наших гостей не напугала непогода и все они возвращаются раз за разом!».

Фото: парк «Садовники»