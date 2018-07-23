В последний путь: как организовать достойные похороны

Умереть когда-нибудь не так страшно, как умереть сегодня. И рано или поздно, хотим мы того или нет, это «сегодня» все равно наступает. С нами — еще полбеды, но с родными и близкими — невыносимо. Смерть всегда трагедия, но, как говорится, гораздо трагичнее то, что умирает в человеке при жизни. Однако думать об этом в первые часы после смерти близких людей невозможно. И впереди ждет жутчайшая из всех формальностей — похороны. Процедура столь же безысходная, сколько и сложная. Как сказал остроумнейший Аркадий Давидович, «на похоронах всем больше всего мешает покойник, но без него трудно обойтись». Святая правда: виновнику торжества абсолютно плевать на все происходящее, в то время как твой долг — проводить его в последний путь достойно. Немного иронично писать про это в рубрике «Образ жизни», но ведь проблемы с похоронами ложатся на плечи живых. И тут в дело вступают ритуальные агентства. Слава богу, что теперь ритуальная сфера автоматизирована и тебе не придется тратить время и силы для соблюдения всех нюансов. И с этой задачей блестяще справляется ритуальное агенство полного цикла, честное во всех отношениях. Мы все из тех, кто предпочтет умереть самолично, лишь бы не сталкиваться с похоронной волокитой. Поэтому проще доверить организацию и нюансы им, дабы они смогли проверить качество каждого товара, проанализировать сервис, проследить за соблюдением сроков, стоимостью работ и других оговоренных с клиентами условий. О том, какие услуги предоставляют агентства и как проходит организация похорон, мы узнали у одной из крупнейших ритуальных компаний — «Честный Агент». Подробнее о проведении похорон→

Организация похорон

Самое сложное во время похорон — собраться с силами и взяться за организацию. В голове совсем другие мысли, порой людям самим жить не хочется, а нужно решить вопрос с документами, вызовом машины, выбором кладбища и конкретного участка. В совершенно убитом и отрешенном состоянии страшно выбирать гроб, поскольку с каждым шагом все четче и четче осознаешь, что человека не стало, и эта неприятная правда бьет по сознанию подобно огромной палице. Невозможно относиться к этому происшествию спокойно, даже если ты согласен с афоризмом Аркадия Стругацкого о том, что «смерть — это самое интересное приключение, которое мы испытаем в жизни». Но не до смеха, увы. Потом нужно договариваться с кладбищем об участке для захоронения. В какой-то момент становится попросту неприятно думать о выборе банкетного зала для поминок. Человек умер, а нужно позаботиться о том, чтобы все нормально пожрали, — звучит пошло, но, к сожалению, от этого никуда не деться. А ведь еще нельзя забывать про религиозную составляющую, особенно если того желал сам усопший. И найти силы для, пожалуй, самого циничного этапа — похода в ЗАГС или МФЦ для получения из рук безразличного человека холодного и сухого по содержанию свидетельства о смерти. Как-то это все не вяжется с эмоциями. И это еще не учитывая тот факт, что не все знают, что делать, куда идти и как все организовать. Но ведь этим необходимо заняться, как бы страшно и тяжело ни было. И самый разумный способ — обратиться в ритуальное агентство полного цикла, поскольку они берут все эти неприятные хлопоты, от перевозки тела в морг до захоронения, на себя. Даже в таком деликатном вопросе, как выбор гроба и прочих атрибутов, лучше обратиться за советом к профессионалам. Организация похорон

Прощание

Не у всех есть возможность провести церемонию прощания в доме или в квартире. В конце концов, в этом больше отталкивающего, чем торжественного. Ведь основная цель проведения церемонии прощания — сохранение памяти об усопшем. Поэтому такая процедура, как прощание с умершим, проводится в специально оборудованных ритуальных залах. Вместимость их самая разная: есть совсем крохотные на 10 человек, а есть огромные, на сотню. Выглядят такие помещения достаточно просто: посреди стоит постамент для гроба, а вокруг собираются скорбящие. Иногда для проведения такой трагичной церемонии приглашается специальный церемониймейстер, который позволяет родственникам и прощающимся сориентироваться по времени, действиям и вспоминает покойного добрыми словами. Кстати, именно в зале для прощания в окружении родных и близких проходит отпевание по православному обряду. Аренда прощального зала→

Кремация

Еще арабские купцы, торговавшие в северных землях, на которых мы имеем счастье жить, отмечали, что язычники-славяне, оправлявшие своих покойников в последний путь через костер, смеялись над их обычаем закапывать усопших в землю. Теперь же все больше и больше человек предпочитает классическому захоронению услуги кремации. Хотя многим этот метод кажется странным и чуждым, нужно признать, что у него есть ряд преимуществ, начиная банальной экономией места, экологичностью и дешевизной и заканчивая возможностью отложить дату похорон на любой срок после смерти, транспортировать останки с минимальными хлопотами и расходами на любое расстояние. Увы, в умах многих людей не может ужиться мысль о том, что человека будут сжигать. Но еще большой вопрос, что гуманнее: предать огню или зарыть в землю. Некоторые просто не могут представить, как проходит прощание перед кремацией. Различий немного, разве что после панихиды тело везут не в гроб, а в крематорий. Многие ритуальные агентства предоставляют полный цикл этой услуги. Это заметно упрощает процедуру, поскольку тебе нужно только выбрать место, а агентство договаривается с крематорием, организует саму процедуру, погрузочно-разгрузочные работы, подбирает вместе с родными урну для хранения праха и организует гражданскую панихиду. Если, не дай бог, необходимо доставить покойного из другого города, то этот сложный, хлопотный и неприятный момент они тоже возьмут на себя. Процедура кремации→

Колумбарий

Итак, кремация проведена, дело сделано, но что делать с урной? Есть те, кто предпочитает хранить ее дома, но большинство все же выбирают колумбарии — своего рода небоскребы, позволяющие расположить на участке, где могла бы находиться одна могила, несколько десятков урн с прахом. Забавные аналогии с фамилией мореплавателя тут неуместны. Мы о грустных темах говорим, а не шутки шутим. Хотя в первоначальном значении слово «колумбарий» обозначало голубятню, но это не так важно. Экономия места — отнюдь не единственное его преимущество. Гораздо удобнее протирать мемориальную табличку и украшать ее скромным количеством цветов, чем постоянно мыть гранитное надгробие и думать, как решить вопрос с появляющимися трещинами. Думается, говорить о том, что место в колумбарии стоит дешевле, чем дорогой памятник, даже не стоит. Выбор колумбария→