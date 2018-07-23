Реостатчик-изобретатель: в Уссурийске продолжается конкурс «Человек года — 2018»

Церемония награждения состоится в День города, 8 сентября.

Администрация Уссурийского городского округа продолжает конкурс «Человек года». В рамках конкурса мы рассказываем о жителях Уссурийска, совершивших социально значимые поступки и внесших свой вклад в развитие округа, сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа.

Выдвижение претендентов на конкурс «Человек года» осуществляется коллективами организаций УГО. Заявки на участие принимаются до 1 августа 2018 года по электронному адресу: pressa@adm-ussuriisk.ru. Победитель будет определяться по двум номинациям: «Народное голосование» по результатам интернет-голосования и «Общественное признание» — по решению конкурсной комиссии. Присвоение звания «Человек года» и награждение победителей состоится в День города, 8 сентября.

Реостатчик-изобретатель

На Уссурийском локомотиворемонтном заводе вот уже более 40 лет трудится почетный железнодорожник Владимир Мирочник. Через руки слесаря по ремонту электрооборудования 7-го разряда отдела технического контроля прошли практически все виды тепловозов, работающих на железной дороге.

На УЛРЗ профессию Владимира Мирочника называют «реостатчик» — это специалисты, которые отвечают за диагностику локомотивов, определяют причины неисправностей, настраивают системы тепловозов и дают разрешение на пробную обкатку машины.

За многолетний стаж работы Владимир Никитович стал не только обладателем редкой и уникальной специализации, но и разработал и внедрил свою собственную методику.

«Выявить причину неполадки тепловоза — задача не из легких. Порой день, два проходит, а ты не можешь найти неисправность. В этом случае я всегда сам стараюсь сделать нестандартный ход, чтобы нащупать правильную реакцию тепловоза и установить диагноз. Этому правилу учу и своих учеников, — делится опытом Владимир Мирочник. — Так у меня родилась идея сделать специальный пульт для определения неисправностей настройки схемы тепловоза. Раньше были аналоги для реостатных испытаний. Но мы с ними долго мучились, замеры снимались исключительно по показателям тока. Я же разложил схему по вольтажу, то есть определил на каждом участке своё напряжение. Эта идея и легла в основу методики, позволяющей быстрее найти ошибку. И даже сейчас, с появлением компьютерных технологий, наши тепловозы до сих пор проверяют с помощью самодельного пульта».

Таких технических новшеств за многолетнюю практику почетного железнодорожника было предостаточно. Как отмечает Владимир Никитович, ему постоянно приходилось что-то придумывать, изобретать. Профессия затянула слесаря так, что незаметно для себя он проработал на УЛРЗ четыре десятка лет.

Окончив Уссурийский железнодорожный техникум с красным дипломом, после службы в армии в 1977 году Владимир Мирочник пришёл на завод с мыслью «поработаю немного», оказалось — навсегда.

«Меня, по диплому техника-электромеханика изотермического подвижного состава, определили в реостатчики. Работать приходилось исключительно ночами. Тепловоз из сборочного цеха приходил к нам в пять часов вечера, и пока его не приведёшь в порядок, не настроишь, смена не заканчивалась, — вспоминает Владимир Никитович. — Это была хорошая школа, ночью работал, а днём сидел в библиотеке, изучал по книжкам принцип действия и устройство тепловоза. И не заметил, как втянулся. Каждую смену с радостью шёл на завод. Сейчас с повсеместной автоматизацией процесс двигается быстрее. Но я уверен: понять характер машины можно только тогда, когда ты научишься её чувствовать руками».

Владимир Мирочник является претендентом на звание «Человек года». Проголосовать за кандидатуру можно, оставив положительную отметку под историей участника в социальных сетях Инстаграм (@ussur_adm) и Одноклассники (Уссурийск Онлайн) на официальных страницах администрации Уссурийского городского округа.