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Джонни Депп, Эмбер Херд, Николь Кидман и другие звёзды на Comic-Con 2018
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Джонни Депп, Эмбер Херд, Николь Кидман и другие звёзды на Comic-Con 2018 

Журнал ОК! 1 час назад
В этом году, впрочем, как и всегда, популярнейший фестиваль Comic-Con 2018 дружелюбно встретил не только любителей комиксов и косплееров, но и огромное количество знаменитостей. В Сан-Диего прибыли Джонни Депп, Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Галь Гадот и многие-многие другие знаменитости.
Фотография: Getty Джонни Депп
Все звезды кино приехали в калифорнийский город, чтобы представить свои фильмы на пресс-конференциях или провести дискуссию о картинах, в которых они снимаются.
Так, в этом год были представлены картины «Аквамен» (в нем снялись Джейсон Момоа, Эмбер Херд и Николь Кидман), «Лего. Фильм 2» (Крис Пратт и Элизабет Бэнкс), «Фантастические твари и преступления Грин-де-Вальда» (Зои Кравиц, Джуд Лоу и Джонни Депп), «Чудо-женщина: 1984» (Галь Гадот, Крис Пайн) и не только.
Элизабет Бэнкс, Галь Гадот и Крис Прэтт
Эдди Редмэйн и Эзра Миллер
Райан Рейнольдс
Зои Кравиц и Джейсон Момоа
Оливия Манн
Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман
Милли Бобби Браун и Вера Фармига
Аарон Пол с дочкой
Аарон Пол с дочкой
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