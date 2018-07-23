Джонни Депп, Эмбер Херд, Николь Кидман и другие звёзды на Comic-Con 2018 

В этом году, впрочем, как и всегда, популярнейший фестиваль Comic-Con 2018 дружелюбно встретил не только любителей комиксов и косплееров, но и огромное количество знаменитостей. В Сан-Диего прибыли Джонни Депп, Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Галь Гадот и многие-многие другие знаменитости.
Фотография: Getty Джонни Депп
Все звезды кино приехали в калифорнийский город, чтобы представить свои фильмы на пресс-конференциях или провести дискуссию о картинах, в которых они снимаются.
Так, в этом год были представлены картины «Аквамен» (в нем снялись Джейсон Момоа, Эмбер Херд и Николь Кидман), «Лего. Фильм 2» (Крис Пратт и Элизабет Бэнкс), «Фантастические твари и преступления Грин-де-Вальда» (Зои Кравиц, Джуд Лоу и Джонни Депп), «Чудо-женщина: 1984» (Галь Гадот, Крис Пайн) и не только.
Элизабет Бэнкс, Галь Гадот и Крис Прэтт
Зои Кравиц и Джейсон Момоа
Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман
Милли Бобби Браун и Вера Фармига
Аарон Пол с дочкой
Аарон Пол с дочкой