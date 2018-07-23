Джонни Депп, Эмбер Херд, Николь Кидман и другие звёзды на Comic-Con 2018

Фотография: Getty Джонни Депп

Все звезды кино приехали в калифорнийский город, чтобы представить свои фильмы на пресс-конференциях или провести дискуссию о картинах, в которых они снимаются.

Зои Кравиц и Джейсон Момоа

Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман

Аарон Пол с дочкой