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В Самаре признали вменяемой пенсионерку, которая выкинула ребенка с балкона
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В Самаре признали вменяемой пенсионерку, которая выкинула ребенка с балкона 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Дом, в котором произошло ЧП  В Самаре завершилась психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 69-летней жительницы Мехзавода. Пенсионерку, которая выкинула с балкона 5-летнюю девочку, признали полностью вменяемой. Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
По версии следствия, 21 июня этого года примерно в 21:00 подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома, нанесла 5-летней девочке множественные удары по голове.
Как стало известно 63.ru, на допросе женщина рассказала, что у нее якобы случилась «белочка». По словам подозреваемой, весь день накануне трагедии она смотрела мистические передачи. И когда к ней пришла Вера, ей якобы показалось, что в ребёнке сидит чёрт. Пенсионерка решила от него избавиться, набросившись на беззащитную девочку с ножом и молотком.
Когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, женщина не придумала иного способа угомонить девочку, кроме как выкинуть ее с третьего этажа. Упав на землю, малышка получила множественные телесные повреждения.
— Жительницу Красноглинского района, которую подозревают в покушении на убийство, заключили под стражу на два месяца, — рассказала Елена Шкаева.
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Женский форум
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