В Самаре признали вменяемой пенсионерку, которая выкинула ребенка с балкона

Дом, в котором произошло ЧП В Самаре завершилась психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 69-летней жительницы Мехзавода. Пенсионерку, которая выкинула с балкона 5-летнюю девочку, признали полностью вменяемой. Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

По версии следствия, 21 июня этого года примерно в 21:00 подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома, нанесла 5-летней девочке множественные удары по голове.

Как стало известно 63.ru, на допросе женщина рассказала, что у нее якобы случилась «белочка». По словам подозреваемой, весь день накануне трагедии она смотрела мистические передачи. И когда к ней пришла Вера, ей якобы показалось, что в ребёнке сидит чёрт. Пенсионерка решила от него избавиться, набросившись на беззащитную девочку с ножом и молотком.

Когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, женщина не придумала иного способа угомонить девочку, кроме как выкинуть ее с третьего этажа. Упав на землю, малышка получила множественные телесные повреждения.