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Земляника, малина, вишня: где самые ягодные поляны в Челябинской области
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Земляника, малина, вишня: где самые ягодные поляны в Челябинской области 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Сейчас «ягодные» места в городе заметить не сложно: куда ни глянь — на перекрестках бабушки с ведерками земляники. Но если хотите сами насобирать ягод да побольше — мы знаем, куда отправиться за клубникой, малиной, черемухой или брусникой. Остается только выбрать, на какую ягоду открыть «охоту». Для вашего удобства мы отметили на карте самые ягодные места региона.
Начнем с самой популярной ягодки — клубники. Хорошие поляны можно найти неподалеку от города: в Каштакском бору, под Кременкулем и неподалеку от поселка Вишневогорска.
В Вишневые горы, что логично, стоит поехать и за вишней. Также советуем ее собирать возле озера Большой Кременкуль (в сторону дачного поселка Мысы) и в деревне Бутаки.
А что насчет земляники? Есть где разгуляться! Те же «вишневые» Бутаки или «клубничный» Каштак: удобно, можно насобирать сразу несколько видов ягод. А еще, если проехать на запад от Бутаков, то много земляники обычно собирают в Биргильде и Бишкиле.
С малиной все просто — в Малиновку, не зря же ее так назвали. Это на обратной (от Челябинска) стороне Шершней. А еще малиной можно поживиться в Каштаке и деревне Малышево — шесть километров от Малиновки на Запад.
Предпочитаете чаю напиток из шиповника? Тогда настройте свой навигатор на Сосновский район: Полетаево, Трубный, Биргильда. Также можно много шиповника растет на берегу рек Ай и Юрюзань.
А вот за черникой придется полазить по горам. Особенно плодовиты в этом плане вершины Иремеля, Зигальги, Откликного гребення. Правда, черника еще не созрела. Сезон начнется с середины августа и продолжится до начала сентября.
Чуть позже созревает брусника. За ней тоже в горы. Например, на Таганай. Также ягоды есть в поселках Маук, Кувалжиху и под Верхним Уфалеем.
В поисках черемухи можно рвануть хоть на восток — к озеру Мыркай, хоть за запад — к реке Большая Сатка. Разве что Мыркай в два раза ближе находится от Челябинска.
Чтобы насобирать черную смородину, отправляйтесь в сторону Тургояка, а именно — к реке Куштумга. А еще вариант — к реке Большой Кизил. Для челябинцев путь туда за ягодой неблизкий, а для магнитогорцев самое оно.
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