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Друг Шнурова предсказал его свадьбу с Акиньшиной
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Друг Шнурова предсказал его свадьбу с Акиньшиной 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Музыкант Стас Барецкий прокомментировал совместное фото своего друга музыканта Сергея Шнурова и актрисы Оксаны Акиньшиной; по его словам, они скоро поженятся.
«Думаю, скоро будет свадьба, я несказанно рад за них. Шнуров принял решение о расставании сам. Но любовь там была. И такая любовь просто не проходит», — прокомментировал «Комсомольской правде» отношения Шнурова и Акиньшиной друг музыканта Стас Барецкий.
По его словам, лидер группы «Ленинград» достоин звездной девушки:
«Они с Акиньшиной подходят друг другу. Думаю, обязательно будет и совместный проект — фильм или шоу», — отметил Барецкий, добавив, что Шнуров любит детей, поэтому дети Акиньшиной — не помеха.
Отметим, что ранее в соцсетях Акиньшиной и Шнурова появилось совместное фото, но позже Шнуров удалил его со своей страницы в Instagram.
Напомним, Сергей Шнуров встречался со звездой фильма «Сестры» Оксаной Акиньшиной, которой на момент начала отношений было 15 лет.
Ранее музыкант объяснил причину развода в стихах. О разрыве с женой лидера группы «Ленинград» Еленой (Матильдой) Шнуровой стало известно в мае этого года: она сделала заявление после объявления о расставании звездной пары.
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