Кормление с момента вылупления. Успешное выращивание домашней птицы

Успешное выращивание домашней птицы, а особенно её разведение, начинается с правильного кормления. Очень важно дать едва вылупившимся цыплятам, утятам или индюшатам правильный толчок в развитии.

Утёнок

Я хочу поделиться своим опытом кормления молодняка на примере утят. Весной так случилось, что когда одна из индюшек решила сесть на яйца, все они были уже разобраны — размещены под другими наседками. Поэтому мы решили подложить индюшке яйца мускусной утки (индоутки) — 16 штук.

Срок инкубации индюшиных яиц 28 дней, мускусной утки — 32, бывает и больше. Индюшка отлично справилась со своей задачей: в результате вылупилось 16 утят.

Индюшка отлично справилась со своей задачей

Очень важно не пропустить начало этого процесса. Как только из яиц появляются птенцы, мы сразу их забираем и уносим под инфракрасную лампу. Затем, как только под наседкой останется 2 яйца с наклёвками, нужно в полной темноте вернуть обратно всех малышей. Только в такой обстановке наседка будет вести себя спокойно и всех примет.

В тот момент, когда вы возвращаете мамаше птенцов, можно пойти на хитрость. К примеру, у индюшек обычно своих яиц немного — 5 штук. Вы можете купить индюшат, цыплят или утят и подложить их тоже. Индюшка — очень хорошая мать, она будет о них заботиться и вырастит всех.

Чем же кормить таких маленьких утят? На мой взгляд, это должен быть стартовый комбикорм. В самом начале выращивания птенцов не может быть и речи о каких-то кашах, пшене и траве. Основной фактор, влияющий на здоровье и развитие домашней птицы — правильное кормление с первых дней.

С момента вылупления рядом с утятами сразу должны быть поилка с чистой водой и кормушка со стартовым комбикормом

С момента вылупления рядом с утятами сразу должны быть поилка с чистой водой и кормушка со стартовым комбикормом — «Солнышко» или ПК-5. Чем хорошо выращивание птенчиков с мамашей, — она сразу же учит их основным жизненным надобностям: показывает, как пить воду и как клевать корм. Она выводит их из укрытия и вовремя заводит обратно.

В видеоролике вы сможете увидеть, как индюшка заботится об утятах, а также услышать подробнее о том, как я ухаживаю за птенцами на начальном этапе их развития.

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