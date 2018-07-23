Самые востребованные виды рукоделия: топ-10

1. Шитьё одежды на заказ

Фото: @cathy.hay Один из самых (если не самый) древних видов рукоделия, используемых для заработка. Имена и контакты хороших портных и швей сегодня, как и десятилетия назад, передаются из уст в уста, как ценное знание! И если раньше, например, в советские годы, спрос на услуги по шитью одежды можно было объяснить небогатым предложением от масс-маркета, то сегодня, когда разнообразной одежды в магазинах очень много, к портным обращаются в первую очередь те, кто хочет получить интересную, качественную, уникальную вещь. Также к портным идут люди с нестандартной фигурой (тут вам потребуются знания по конструированию одежды) и те, кто хочет повторить некие дорогие наряды, но за меньшие деньги.

Плюсы этого вида рукоделия: найдя свою нишу и своего клиента, вы всегда будете обеспечены потоком заказов — спрос на оригинальную (в значении уникальности) одежду постоянен, несмотря на предложение масс-маркета.

Обратите внимание: качество работы играет важную роль; необходимы хорошая техника (швейная машина, оверлок) + знания и навыки соответствующего уровня. Мастера советуют начинающим стартовать с шитья на заказ простых вещей, в качестве исполнения которых вы будете уверены.

2. Ручное вязание одежды и аксессуаров

Фото: @oliasadovnik

Вязание на заказ востребовано почти так же, как и шитьё. Несмотря на, опять же, обилие предложения от масс-маркета, по-настоящему хорошие материалы для трикотажа, который можно купить в магазинах, используются не так часто, и стоят фабричные вещи из качественной пряжи очень недёшево. К тому же, в вязании как ни в каком другом виде рукоделия ценится ручная работа: современные вязальщицы работают очень аккуратно и мастерски, порой создавая вещи без единого шва, выполняя сложнейшие узоры и так далее. Поэтому искать мастера, вяжущего на заказ, скорее всего будут те, кто хочет получить качественную уникальную вещь из хороших материалов.

Плюсы этого вида рукоделия: при ручном вязании не нужна дорогостоящая техника, в привлечении клиентов хорошо работает «сарафанное радио», часты постоянные клиенты.

Обратите внимание: качество работы играет очень важную роль. Начинающим лучше браться за несложные вещи на заказ. В вязании хорошо работает ваша специализация как мастера: сложно научиться отлично вязать всё и сразу. Но вы можете начать с простых вещей, например, шапок, снудов, и достигнуть мастерства по этому профилю, а затем, при желании, научиться чему-то ещё.

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ И СПИЦАМИ — VERENA.RU 3. Интерьерное рукоделие

Фото: @belkin.home

Объединим в этом пункте и шитьё разнообразных текстильных вещей для интерьера, и создание вязаных вещей, и прочее рукоделие для дома. Шторы, покрывала, декоративные подушки и наволочки для них, в том числе — в стиле пэчворк, вязаные из обычной и специальной пряжи, плетёные корзины, пледы, ковры, праздничные венки, украшения для дома, сделанные руками, сегодня популярны и востребованы. Главное, что нужно учитывать — качество изделий и современность их дизайна. В этой сфере также хорошо работает нишевость: например, вы профилируетесь на лоскутных подушках и покрывалах, или — на вязаных из трикотажной пряжи коврах и корзинах, но делаете это хорошо, плюс — у ваших вещей есть «изюминка».

Плюсы этого вида рукоделия: востребованность готовых работ.

Обратите внимание: часто шитьё и вязание вещей для интерьера — дело трудоёмкое и требующее времени и определённых навыков.

4. Детские игрушки и развивающие материалы ручной работы

Фото: @ebruabaydesigns

Сюда можно отнести игрушки и игры из экологичных материалов, мягкие игрушки, куклы и одежду для них, книжки и развивающие пособия ручной работы, разнообразные вигвамы, игровые домики, коврики для детей и так далее. Родители никогда не устанут тратить деньги, чтобы порадовать своих чад, и купить нечто рукотворное, сделанное с душой, считается гораздо лучшим, чем предпочесть те же пластиковые игрушки из масс-маркета. К тому же, вещи ручной работы считаются отличным подарком для ребёнка.

Плюсы этих видов рукоделия: под этим пунктом объединены разные виды рукоделия, но главный плюс у них один — большая востребованность вещей, получающихся в результате.

Обратите внимание: придётся как следует погрузиться в тему (детское развитие, игры и так далее) и очень строго следить за качеством материалов и готовой работы.

5. Изготовление коллекционных кукол и мишек тедди

Фото: @shabbygoeslucky

Выполненные с ювелирным вниманием и мастерством куклы, мишки и так далее — скорее не игрушки, а произведения искусства. Главные потребители и ценители их — коллекционеры и люди, желающие украсить свой дом эксклюзивными вещами. Таковых покупателей не очень много, но они готовы платить немалые суммы за каждую вещь.

Плюсы этих видов рукоделия: возможность почувствовать себя истинным творцом, работая над своими персонажами; высокие цены на такие вещи.

Обратите внимание: создание каждого экземпляра требует немалого времени, нужны специальные знания, навыки, материалы и инструменты, важна эксклюзивность и качество работы.

6. Создание одежды и аксессуаров для домашних питомцев

Фото: @wuffus_official

Всяческие комбинезоны, свитерки, ошейники, домики, лежанки, игрушки — часто хозяева не жалеют денег на аксессуары для своих собачек и котиков. Конечно, спрос на эти вещи не так велик, как, например, на одежду ручной работы для людей, но и конкуренция здесь меньше. Чтобы заработать в этой сфере, помимо навыков рукоделия надо искренне любить (и даже понимать) животных, плюс — заниматься продвижением своих работ, чтобы дать потенциальным покупателям знать о себе.

Плюсы этого вида рукоделия: невысокая конкуренция в нише.

Обратите внимание: нужна погружённость в тему, необходимо вкладываться в продвижение своих работ.

7. Скрапбукинг и создание памятных альбомов

Фото: @nessandscrap

Альбомы с фото о памятных событиях, оригинально оформленные семейные и детские альбомы, авторские блокноты для фото и записей, приглашения, открытки, сделанные в технике скрапбукинга, тоже довольно популярны. Но чтобы продавать ваши работы и получать заказы регулярно, вам придётся заниматься не только их созданием, но и продвижением — в первую очередь, в сети. В этой сфере «сарафанное радио» работает меньше, чем, например, в шитье и вязании, и люди чаще делают разовые, чем регулярные заказы. Свой сайт, страница на специализированной площадке или в соцсетях потребуются наравне с хорошими фотографиями ваших изделий.

Плюсы этого вида рукоделия: ему можно научиться в краткие сроки, не нужна дорогостоящая техника.

Обратите внимание: необходим художественный вкус и аккуратность, нужно тратить время и силы на продвижение своих работ.

8. Вышивка

Фото: @sweatshirtsdresess_for_u Авторская вышивка, как ручная, так и машинная, — сегодня востребованный и модный способ украшения и декорирования одежды. Однако, вышиваете ли вы картины крестом, делаете ли нашивки для джинсовок в стиле поп-арт или расшиваете жемчугом эксклюзивные свадебные платья, вам придётся наравне с самим рукоделием заниматься продвижением своих работ, чаще — в сети.

Плюсы этого вида рукоделия: востребованность работ.

Обратите внимание: важно качество (даже для недорогих изделий), нужно заниматься продвижением.

9. Создание украшений

Фото: @enclavegems

Конкурировать с богатым предложением масс-маркета в этой нише не так просто, но возможно. Главное для украшений, создаваемых на заказ — оригинальность и эксклюзивность, плюс — качество (последнее важно даже для недорогих изделий). Чтобы преуспеть в создании украшений и заработать на этом, мастера чаще выбирают два пути. Первый — изготовление несложной бижутерии из не самых дорогих материалов, соответственно, и продажа изделий по невысоким ценам, зато — массово. Второй — использование более дорогих металлов и камней, требующее особых знаний, умений и навыков, специального обучения. Результат получается, соответственно, более дорогим — и продаётся дороже. И в том, и в другом случае вам придётся заниматься продвижением своих товаров — как ведя странички или сайт в сети, так и участвуя в офлайновых выставках и ярмарках.

Плюсы этого вида рукоделия: возможность творчески реализовываться, придумывая и создавая авторские вещи.

Обратите внимание: чтобы создавать дорогие украшения, нужно учиться, также необходимо заниматься продвижением своих работ.

10. Обучение рукоделию

Фото: @wildnwonderfulteaching

Если вы чувствуете, что в рукоделии, которым занимаетесь, вы достигли мастерства, и хотите поделиться своими знаниями и умениями с другими, возможно, ваш путь — заработок на обучении рукоделию. Сегодня это могут быть как очные, так и онлайн-курсы, как индивидуальные занятия, так и вещание на большую аудиторию, как обучение для начинающих с нуля, так и продажа описаний работы для уже продвинутых мастериц. Выбирайте то, к чему у вас больше лежит душа — и, опять же, будьте готовы к необходимости продвижения своих услуг.

Плюсы заработка на обучении рукоделию: вы имеете возможность делиться тем, что умеете и знаете, и получать обратную связь.

Обратите внимание: нужны навыки работы с людьми и преподавания, вам нужно разрабатывать программу учёбы, продвигать свои услуги.

Фото на превью: pixabay.com