ФСПП предложила неплательщикам алиментов сдавать на права

Федеральная служба судебных приставов предложила отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова

«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — сказал он.

По его словам, в данный момент прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг.