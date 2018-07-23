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ФСПП предложила неплательщикам алиментов сдавать на права
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ФСПП предложила неплательщикам алиментов сдавать на права 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Федеральная служба судебных приставов предложила отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.
«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — сказал он.
По его словам, в данный момент прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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