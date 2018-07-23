Звезда фильмов для взрослых Катя Самбука вышла замуж! Угадай за

Недавно состоялась самая неожиданная свадьба в шоу-бизнесе.

Катя Самбука ( Екатерина Михайлова ) успела попробовать себя в качестве актрисы и певицы. Поклонники комедийной программы «Реутов ТВ» помнят, как Катя Самбука снялась в одном из выпусков с Владимиром Маркони . В 2015 году стала ведущей программы «Богатство курицы» на телеканале «2x2». Самбука-певица известна песнями «Секс-звезда», «Зашли мне лям», «Masturbiren pornstar» и эротическими — если не сказать порнографическими — шоу. В 2011 году она объехала более 70 городов России, Украины, Беларуси, Эстонии, Польши и Кипра с выступлениями для взрослых.

Екатерина была официально замужем за режиссером фильмов для взрослых Бобом Джеком, от которого родила свою первую дочь, но 3 года назад пара рассталась. В прошлом году Самбука стала матерью во втрой раз, но имя отца ребенка предпочитает держать в секрете.

На днях в СМИ появились слухи о свадьбе певицы. На фотографиях, просочившихся в сеть Самбука предстала в свадебном платье. В женихе звезды узнали голландского певеца Алекса Симонса. Правда оказалось, что фото торжества — это всего лишь кадрый из нового видеоклипа.

Сюжет для видео на трек «Глупая» разворачивается в стиле голливудского триллера, в котором Алекс выступает в нескольких ролях. Костюм жестокого хирурга он меняет на костюм благочестивого семьянина и все это на фоне бесподобной фигуры Кати Самбуки, от которой невозможно оторвать глаз.

Это шуточная история о настоящей и искусственной красоте. Певец вместе с главной героиней высмеивают «глупых» девочек, которые считают, что красота это итог пластической хирургии.

Веселый, танцевальный трек «Глупая» и яркий остросюжетный клип — интересная работа Алекса Симонса и режиссера Валентина Гросу. Алекс Симонс: «Мне хотелось немного пошутить и поиграть на тему пластики. Надеюсь, что никто не обидится и все будут танцевать и петь вместе с нами! Девушки вы все прекрасны, мы вас любим любыми!»

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