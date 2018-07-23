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Что делать, если случайно разбили товар в магазине
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Что делать, если случайно разбили товар в магазине 

Рамблер 1 час назад
Вот уж чего точно делать не стоит, так это со всех ног бежать с повинной и оплачивать стоимость ущерба быстрей-быстрей. Переведите дух, проанализируйте ситуацию и постарайтесь мыслить логически.
Ответственность полностью лежит на вас только в том случае, если вы умышленно разбили товар в магазине. В остальных случаях степень вашей вины еще предстоит доказать.
Вот несколько случаев, когда вина лежит полностью на магазине:
— Если вы поскользнулись на мокром или грязном полу (сюда же относятся все похожие ситуации)
Женский форум
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