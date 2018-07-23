Что делать, если случайно разбили товар в магазине

Вот уж чего точно делать не стоит, так это со всех ног бежать с повинной и оплачивать стоимость ущерба быстрей-быстрей. Переведите дух, проанализируйте ситуацию и постарайтесь мыслить логически.

Ответственность полностью лежит на вас только в том случае, если вы умышленно разбили товар в магазине. В остальных случаях степень вашей вины еще предстоит доказать.

Вот несколько случаев, когда вина лежит полностью на магазине:

— Если вы поскользнулись на мокром или грязном полу (сюда же относятся все похожие ситуации)