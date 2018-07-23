Беременная Шарлотта Казираги отдыхает в семьей на яхте в Сен-Тропе

Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам Вмарте этого года 31-летняя внучка принцессы Грейс Келли Шарлотта Казирагиобъявила опомолвке с36-летним французским кинопродюсером Димитрием Рассамом. Свадьба должна была состояться этим летом наСицилии, однако пара отложила торжество нанеопределенный срок из-за беременности Шарлотты (она должна родить уже в августе). Но даже напоследних месяцах беременности звезда исправно присутствует на важных для королевской семьи мероприятиях. Так, в начале июля Шарлотта посетила турнир поверховой езде Longines Global Champions Tour, проходящий вМонте-Карло, а сегодня, 23 июля, папарацци подловили знаменитость, когда та вместе с возлюбленным, его шестилетней дочерью Дарьей от брака с моделью Марией Новоселовой, а также четырехлетним сыном Рафаэлем отпрошлых отношений сактером Гадом Эльмалехом отправлялась на прогулку на яхте в Сен-Тропе. Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам Шарлотта была одета в белую льняную платье-рубашку, образ дополнила соломенная шляпа и цветные сандали. Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам Шарлотта Казираги Шарлотта Казираги с сыном