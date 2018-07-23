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Многоликая Россия: Дагестанские журналисты смогут принять участие в татарском конкурсе
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Многоликая Россия: Дагестанские журналисты смогут принять участие в татарском конкурсе 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Многоликая Россия: Дагестанские журналисты смогут принять участие в татарском конкурсеВ Республике Татарстан ведется прием заявок на XI Всероссийский открытый журналистский конкурс «Многоликая Россия». Цель конкурса, она же и тема — сохранение разнообразия традиций и культур народов России.
Участниками конкурса могут стать СМИ всех регионов России. «Многоликая Россия» станет для дагестанских журналистов возможностью представить свою малую Родину среди других культур огромной страны. Автор самой лучше работы получит 100 тысяч рублей, 2 место — 70 тысяч, 3 место — 50 тысяч рублей. Гран-при — 500 тысяч рублей.
Прием работ продолжится до 1 августа текущего года. С условиями конкурса и всеми интересующими вас вопросами можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке: http://xn—80afpbiefijbexoa0sf.xn—p1ai/
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