53-летняя Ольга Слуцкер восхитила идеальной фигурой в мини-бикини

Ольга Слуцкер деловая женщина. Она не только владеет сетью фитнес-клубов, но и ведет светский образ жизни. На своей странице в соцсети знаменитость публикует то видео с тренировки, то кадры с отдыха. Стоит отметить, что в 53 года она обладает такой фигурой, что может дать фору более молодым подругам. Сегодня бизнесвумен решила вновь похвастаться своим идеальным телом.

В соцсети Ольга опубликовала фото, которое было сделано на море. В кадре она позирует в крошечном бикини бежевого цвета с черными кружевами. Светская львица стоит в воде и выглядит очень счастливой. Поклонники восхитились формой, в которой находится Слуцкер. «Прекрасное тело! Это сколько ж надо над собой трудиться, чтобы иметь его (тело)?», «Как, всегда — безупречна!», «Просто шик, а не фигура», — стали отзываться пользователи соцсети.

Ольга Слуцкер хвастается безупречной фигурой / фото: instagram.com/stories/slutsker

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