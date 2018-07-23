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53-летняя Ольга Слуцкер восхитила идеальной фигурой в мини-бикини
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53-летняя Ольга Слуцкер восхитила идеальной фигурой в мини-бикини 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Слуцкер деловая женщина. Она не только владеет сетью фитнес-клубов, но и ведет светский образ жизни. На своей странице в соцсети знаменитость публикует то видео с тренировки, то кадры с отдыха. Стоит отметить, что в 53 года она обладает такой фигурой, что может дать фору более молодым подругам. Сегодня бизнесвумен решила вновь похвастаться своим идеальным телом.
В соцсети Ольга опубликовала фото, которое было сделано на море. В кадре она позирует в крошечном бикини бежевого цвета с черными кружевами. Светская львица стоит в воде и выглядит очень счастливой. Поклонники восхитились формой, в которой находится Слуцкер. «Прекрасное тело! Это сколько ж надо над собой трудиться, чтобы иметь его (тело)?», «Как, всегда — безупречна!», «Просто шик, а не фигура», — стали отзываться пользователи соцсети.
Ольга Слуцкер хвастается безупречной фигурой / фото: instagram.com/stories/slutsker
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Звезды 40+ в купальникахУмудренные жизненным опытом знаменитости выглядят в купальниках не хуже многих юных звездочек. Так как Ольга владеет фитнес-клубами, то спорт для нее не хобби, а скорее, работа. В тренажерном зале она, по ее словам, проводит по несколько часов в день, а также соблюдает определенный режим питания, чтобы оставаться в форме. Отметим, что не только Слуцкер имеет спортивное тело. 44-летняя Ксения Алферова не отстает от нее и на отдыхе тоже может показать соблазнительные формы.
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