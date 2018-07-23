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Праздничная литургия состоялась в храме Щербинки
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Праздничная литургия состоялась в храме Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 53 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: храмовый комплекс
Праздничная литургия состоялась 21 июля в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в городском округе Щербинка.
Гости встречи и прихожане поучаствовали в таинстве причастия. Мероприятие было посвящено Дню явления иконы Божией Матери в городе Казани.
Службу провел отец Павел Мальнов, клирик храма Живоначальной Троицы в Ознобишине. Он произнес проповедь о материнстве. Отец Павел рассказал историю обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, отметили на официальном сайте храмового комплекса.
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