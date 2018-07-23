Праздничная литургия состоялась в храме Щербинки

Фото: храмовый комплекс

Праздничная литургия состоялась 21 июля в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в городском округе Щербинка.

Гости встречи и прихожане поучаствовали в таинстве причастия. Мероприятие было посвящено Дню явления иконы Божией Матери в городе Казани.

Службу провел отец Павел Мальнов, клирик храма Живоначальной Троицы в Ознобишине. Он произнес проповедь о материнстве. Отец Павел рассказал историю обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, отметили на официальном сайте храмового комплекса.