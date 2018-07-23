Полиция всю ночь искала семиклассницу в Волховском районе

Волховская полиция разыскивает ученицу седьмого класса, пропавшую 22 июля. Об этом сообщают правоохранительные органы

Мать девочки обратилась в полицию с заявлением около 00:00 22 июля. Она рассказала, что 12-летняя девочка ушла из дома примерно в 20:00 и до сих пор не вернулась. Известно, что заявительница нигде не работает.

До этого дня подросток от родителей не убегал, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Утром 23 июля девочка самостоятельно вернулась домой. Где она пропадала всю ночь не уточняется.