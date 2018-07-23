Музыкально-поэтическое шоу «С юмором о любви» состоялось в Рязанском

В филиале «Рязанский» территориального центра социального обслуживания населения «Кузьминки»состоялось музыкально-поэтическое шоу «С юмором о любви».

— Выступление обаятельной Тамары Харьковой стало премьерой в жанре вокального пения. Прозвучали авторские стихи и поэтические произведения известных поэтов: «О возрасте», «Сердце», «О маме», «Когда я буду старенькой бабушкой» и другие, — отметили в ТЦСО.

Концерт продолжился душевными песнями: «Любовники», «На тропе», «Течет ручей», «Колдунья», «Дождь», «Я люблю тебя, мама». А в заключении состоялся мастер-класс танца «Каламатьянос».

(ск)