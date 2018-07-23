«Вот так выглядит любовь»: Елизавета Боярская и Максим Матвеев растрогали фанатов совместными фото

Звездные супруги Елизавета Боярская Максим Матвеев поделились с интернет-пользователями милыми семейными фотографиями, сделанными во время непродолжительного отпуска, проведенного в городе на Неве. Молодая харизматичная пара вновь очаровала многих поклонников, напомнив им, что истинная любовь бывает не только на киноэкране.

Актерская чета Елизавета Боярская и Максим Матвеев неожиданно решили организовать себе небольшой отпуск в родном для дочери Народного артиста России Михаила Сергеевича Санкт-Петербурге. Пара, которая обычно очень скупо относится к публикациям семейных снимков, решила порадовать поклонников сразу несколькими очаровательными фотографиями на просторах социальных сетей.

На опубликованных кадрах Елизавета и Максим нежно обнимают друг друга. Как оказалось, супруги гуляли по Питеру в один из солнечных дней и по-настоящему наслаждались красотой архитектурных сооружений и самой атмосферой пропитанного вековой историей города. А солнцезащитные очки, очевидно, помогли звездам российского кинематографа сохранить инкогнито среди множества жителей и гостей Северной столицы. «Эээто Питер, детка…Summertime! Какое же удовольствие просто лицезреть окружающую красоту…», — задорно подписал фото с женой Максим Матвеев. Поклонники тут же осыпали пару приятными комплиментами в комментариях, отметив, что у артистов сохранились удивительно теплые отношения после восьми лет брака.

«Молодцы, ребята! Нежная и трогательная публикация!» «Восхитительные! Вот так выглядит любовь! Счастья вам!» «Обожаю вашу пару! Счастья вам!» «Какие вы класнючие! Я обожаю вашу семью! Любви вам!» «Какое удовольствие просто лицезреть прекрасную красивую пару, которая вместе столько лет!» Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев в нынешнем году отмечают восьмую годовщину со дня свадьбы. Стоит обратить внимание, что актеров связывают не только семейные узы, но и общие интересы. Пара вместе занимается благотворительностью и ведет дела фонда «Доктор Клоун».