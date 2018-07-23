Ещё
«Вот так выглядит любовь»: Елизавета Боярская и Максим Матвеев растрогали фанатов совместными фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вот так выглядит любовь»: Елизавета Боярская и Максим Матвеев растрогали фанатов совместными фото 

Eva.ru 20 минут назад
Фото: Eva.ru
Звездные супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев поделились с интернет-пользователями милыми семейными фотографиями, сделанными во время непродолжительного отпуска, проведенного в городе на Неве. Молодая харизматичная пара вновь очаровала многих поклонников, напомнив им, что истинная любовь бывает не только на киноэкране.
Актерская чета Елизавета Боярская и Максим Матвеев неожиданно решили организовать себе небольшой отпуск в родном для дочери Народного артиста России Михаила Сергеевича Санкт-Петербурге. Пара, которая обычно очень скупо относится к публикациям семейных снимков, решила порадовать поклонников сразу несколькими очаровательными фотографиями на просторах социальных сетей.
На опубликованных кадрах Елизавета и Максим нежно обнимают друг друга. Как оказалось, супруги гуляли по Питеру в один из солнечных дней и по-настоящему наслаждались красотой архитектурных сооружений и самой атмосферой пропитанного вековой историей города. А солнцезащитные очки, очевидно, помогли звездам российского кинематографа сохранить инкогнито среди множества жителей и гостей Северной столицы. «Эээто Питер, детка…Summertime! Какое же удовольствие просто лицезреть окружающую красоту…», — задорно подписал фото с женой Максим Матвеев. Поклонники тут же осыпали пару приятными комплиментами в комментариях, отметив, что у артистов сохранились удивительно теплые отношения после восьми лет брака.
«Молодцы, ребята! Нежная и трогательная публикация!» «Восхитительные! Вот так выглядит любовь! Счастья вам!» «Обожаю вашу пару! Счастья вам!» «Какие вы класнючие! Я обожаю вашу семью! Любви вам!» «Какое удовольствие просто лицезреть прекрасную красивую пару, которая вместе столько лет!» Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев в нынешнем году отмечают восьмую годовщину со дня свадьбы. Стоит обратить внимание, что актеров связывают не только семейные узы, но и общие интересы. Пара вместе занимается благотворительностью и ведет дела фонда «Доктор Клоун».
Eva.ru: последние новости
«Она ему в мамы годится»: Наталья Рудова отдыхает в компании 19-летнего сына олигарха Москва отпраздновала 125-летие Владимира Маяковского Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина вызвали ажиотаж совместным селфи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле57
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра6
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
Тест: какая работа вам подходит20
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение