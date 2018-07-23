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В Уфе ищут героев для экологического календаря в стиле «ню»
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В Уфе ищут героев для экологического календаря в стиле «ню» 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Для участия в фотосессии в стиле «ню» приглашаются уфимцы, которые придерживаются принципов бережного отношения к окружающей среде, сообщают организаторы проекта МояUФа».
12 фотографий, сделанных в парках, лесах, на пляжах Уфы, где видны нелицеприятные последствия отдыха горожан, будут использованы в создании календаря 2019 года «МояUФа».
В команде проекта работают фотографы, видеографы, визажисты, стилисты. Моделям предоставляются дизайнерские наряды. Автор идеи Вероника Трегубова рассчитывает, что календарь, в котором полуобнажённые уфимцы позируют на фоне мусорных свалок и других подобных объектов человеческой деятельности, подвигнет людей задуматься о последствиях своих действий.
«Мы ищем красивых женщин и мужчин с интересной жизненной историей, которым небезразлична судьба республики, которые ведут экологичный образ жизни, — комментирует Вероника Трегубова. — У каждого есть шанс стать лицом одной из страниц календаря. Приглашаем на кастинг людей разных профессий и возрастов (от 18 лет)».
Съемки стартуют на этой неделе. Заявки можно отправить в группе Вконтакте, сопроводив рассказом о себе.
Первыми моделями стали вице мисс республиканского конкурса красоты «Мисс Эко Интернешнл — 2016» Анастасия Яковлева, сооснователь благотворительного фонда экопросвещения «Твёрдая почва» Диля Шамаева, поэтесса Анастасия Романова, руководитель Центра семьи и детства «Мы вместе!» Вероника Котельникова.
Торжественная презентация экокалендаря «МояUФа» состоится 25 сентября. В электронном виде он будет предоставлен в дар партнёрам и волонтёрам проекта. Все остальные смогут скачать его за символическое пожертвование 10 рублей в пользу фонда «Твёрдая почва» и образовательного проекта «Добрые Эко-уроки».
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