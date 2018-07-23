В Костроме прошел потрясающий праздник спорта и красоты

14 июня в гостеприимном зале клуба «Икра» состоялось вручение премии Fit Fashion Awards 2018. На потрясающий яркий праздник красоты, спорта и подтянутых женских тел собрались девушки студии Анны Соколовой , в которую мечтает попасть каждая девушка, женщина не только нашего города.

Анна — известный VIP-тренер, спортивный диетолог, мастер спорта международного класса по танцам, обладатель не одной сотни сертификатов по различным фитнес-направлениям и автор собственных методик и научных разработок лечения здоровья специальным тренировочным процессом.

Премия вручается уже в четвертый раз, и неизменно мероприятие становится одним из самых популярных и выделяющихся в нашем городе. Его поддерживают многочисленные партнеры. На этот раз генеральными партнерами стали ювелирная компания «BOLSHAKOFF» и официальный дилер «MERCEDES-BENZ»в Ивановской области — компания «Атлас».

Вручение премии проходило в уютной обстановке, которая как нельзя лучше соответствовала номинанткам. Она была такой же нежной и, в то же время, яркой. Перед торжественным открытием премии очаровательные девушки смогли сделать снимки в нескольких стильных фотозонах.

Всего в этом году премия вручалась в 18 номинациях, а на победу претендовали более 50 девушек. Все они упорно трудились под руководством Анны Соколовой, стремились стать лучше и совершенствовали свое тело. Честь объявить победительниц и вручить им подарки выпала партнерам премии, которые неизменно тепло отзывались о работе, которую выполняет руководитель студии «Fit Fashion». Имена самых подтянутых, энергичных, красивых и обаятельных в этом году прозвучали со сцены клуба «Икра» под бурные аплодисменты:

Мисс Грация — Алена Густова Мисс Сила воли — Анастасия Ингликова Фитнес Мама — Татьяна Смирнова Мисс Совершенство — Анна Зевакина Мисс Вдохновение — Анастасия Михайлова Мисс Stretching — Наталья Мухина Мисс Пресс — Ольга Товмасян Мисс Dance — Екатерина Гюльбекова Мисс Тонус — Наталья Новожилова Мисс Energy — Анастасия Соловьева Мисс Fitness — Мария Зевакина Мисс Целеустремленность — Галина Чиняева Мисс Движение — Наталья Шептунова Мисс Drive — Наталья Крупина Мисс Сексуальность — Екатерина Фадеева Мисс Рельеф — Анастасия Баева Мисс преданность и верность — Елена Чибис и Вера Урядникова.

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В течение всего вечера зрителей радовал живой вокал, зажигательные танцы и тематические викторины. Программа вечера пестрила показами модных коллекций от бутика белья Bretelle, известного дизайнера и модельера Anastasya Barsukova и бутика AZ-fashion. Девушкам пришелся по душе мастер-класс «Как сделать с утра прическу за 10 минут».

Участницы мероприятия выступили с ответным словом к своей наставнице, признались ей в любви, отметили, как много она им дает. С каждой из этих девушек в студии «Fit Fashion» произошли настоящие чудеса, за которые они благодарны Анне. Теперь они живут спортом, и даже завершали вручение премии спортивной заминкой.

Это очень важно — поощрять девочек и проводить премию FitFashion Awards. Это дарит уверенность. Если тебе нравится свое тело, но в тебе нет уверенности, то ты чувствуешь себя беспомощной. Уверенная женщина может все — ей покорится любой бизнес, она сможет стать президентом, если захочет. На мой взгляд, сегодня все удалось. Мы проделали большую работу, и сделали это не зря. Мы с девочками большая семья, я окружаю себя людьми, которые мне приятны. Не делаю из этого способ заработать, ведь деньги не дают удовлетворения, — поделилась руководитель студии «Fit Fashion» Анна СОКОЛОВА.

Теплая атмосфера, в которой прошел праздник, доказывает, что коллектив студии — одна семья. Здесь не было победивших и проигравших. Каждая из девушек была прекрасна и искренне радовалась за подруг, которые выходили на сцену для чествования.

Впереди у костромских красавиц новый спортивный год, по итогам которого они вновь смогут претендовать на звание самых-самых.

Площадка: Банкетный зал IKRA

Генеральные партнёры: ювелирная компания BOLSHAKOFF, официальный дилер Атлас MERCEDES-BENZ

Модели: театр-студия Молодежная Мода

Цветы: студия флористики 1+1 Торт: пекарня-кондитерская Мелодии Вкусов

Оформление: студия декора и флористики LADY MARMALADE

Печатная продукция: салон оперативной полиграфии Вектор-тех Информационные партнёры: портал GEOMETRIA, журнал BOS-magazine, портал K1NEWS.RU, Clutch television

Партнёры:

Дом специй Перец и соль

Магазин парфюмерии и косметики Яркая Жизнь

Врач-косметолог Natalia SIROTKINA

Магазины Костромская Медтехника

Hairstylist Uhabova Natalia

Интерьерных салон NeoHouse

Учебный центр Твоя Автошкола

Сеть магазинов профессиональной косметики BEAUTY WORLD

Бюро путешествий Куда.ru Студия красоты В Шоколаде

Школа-студия Go Prof

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