Профессор Лебединский рассказал о «чудесном излечении» в США

Певец Алексей Лебединский рассказал, что жизнь в США исцелила его от многих болезней, полученных в России.

Блогер и певец Алексей Лебединский заявил, что за время, которое он живет в Америке, у него заметно прибавилось здоровья:

«С тех пор, как живу в Америке, у меня исчезли проблемы, годами не проходившие в России. Исчез сильный авитаминоз — локти были, ка грубая наждачка, в течение десяти лет. Напрочь исчез пародонтит — это когда чистишь зубы, и кровь из десен вокруг зубов начинает идти — эта проблема была лет 25, а тут вовсе исчезла», — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что давление тоже не беспокоит при том, что он специально не лечится.

«Волосы, которые сыпались в последние лет восемь, как шерсть с линяющей собаки, из моей выпавшей шевелюры (помните, какая была? все девки завидовали) можно было пару-тройку свитеров связать точно, здесь перестали выпадать — то, что осталось после родины, все держится. Я понимаю, что возраст и все такое, пора, но перестали же… Воду из-под крана в Москве не пил, только «Шишкин лес», а тут пью спокойно, все пьют», — отметил музыкант.

Однако есть и минусы, считает профессор Лебединский. По его словам, в общепитах США отвратительная еда:

«Наверное, ничего натурального в еде уже не осталось, поэтому не усваивается, вот и жиреют. Вот, раньше дома в России ограничил себя в еде на пару недель, и сразу заметно все лишнее ушло, сбросил, а тут так не получается — другой какой-то жировой слой нарастает, который не перерабатывается сам по себе, чужеродный какой-то, для него и ферментов-то нет в организме», — подытожил блогер.

В комментариях музыканту посоветовали меньше нервничать, поскольку описанные проблемы, по мнению пользователей, связаны со стрессом:

«Меньше стресса и больше качественной воды. С остальным организм справится легко. Внимательно наблюдай за пастью. По моим прикидкам через год-другой должен появиться третий ряд зубов. Как тока это случится, маякни. Порадуюсь и позавидую по-доброму», — пошутил Александр Перуцкий.