Российская писательница признана лучшим фантастом Европы

Конкурс проходил во Франции в городе Амьен. Старобинец автор книг: «Убежище 3/9», «Резкое похолодание», «Страна хороших девочек», «Первый отряд. Истина», «Живущий». Традиционно писательница обращается к жанру фантастики и хоррора. Но ее последний роман «Посмотри на него» автобиографический. Он рассказывает о беременной женщине, которая на последних месяцах узнает, что у ее ребенка серьезное заболевание. Теперь ей придется сделать выбор — родить малыша или прервать беременность. Писательница не раз попадала в короткий лист российской премии «Национальный бестселлер». Помимо этого она становилась призером украинской премии «Портал». Кроме российского литератора лауреатами европейского конкурса стали шведский переводчик Илва Спонберг, французский журнал Angle Mort, украинское издательство Видавництво Жупанського, хорватский художник Миливой Черан. Почетной наградой «Гранд Мастер» был удостоен писатель, критик и редактор Жерар Клейн из Франции.