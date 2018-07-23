Ещё
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская писательница признана лучшим фантастом Европы 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Конкурс проходил во Франции в городе Амьен. Старобинец автор книг: «Убежище 3/9», «Резкое похолодание», «Страна хороших девочек», «Первый отряд. Истина», «Живущий». Традиционно писательница обращается к жанру фантастики и хоррора. Но ее последний роман «Посмотри на него» автобиографический. Он рассказывает о беременной женщине, которая на последних месяцах узнает, что у ее ребенка серьезное заболевание. Теперь ей придется сделать выбор — родить малыша или прервать беременность. Писательница не раз попадала в короткий лист российской премии «Национальный бестселлер». Помимо этого она становилась призером украинской премии «Портал». Кроме российского литератора лауреатами европейского конкурса стали шведский переводчик Илва Спонберг, французский журнал Angle Mort, украинское издательство Видавництво Жупанського, хорватский художник Миливой Черан. Почетной наградой «Гранд Мастер» был удостоен писатель, критик и редактор Жерар Клейн из Франции.
Ревизор.ru: последние новости
Москва отметит 125-летие Владимира Маяковского Издательство "АСТ" выпустило новую серию книг для детей "Синий трактор" Социальное антикафе в Заинске приглашает подростков
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле58
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже179
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры23
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение