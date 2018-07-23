Ещё
Подвинься, Кейт Аптон! 18-летняя дочь рок-звезды Рейн Майклс покоряет подиум мягким бюстом и складками на боках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подвинься, Кейт Аптон! 18-летняя дочь рок-звезды Рейн Майклс покоряет подиум мягким бюстом и складками на боках 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Юная Рейн Майклс этим летом начала свою карьеру модели и стала очередной музой журнала Sports Illustrated, обожающего красоток «в теле».
55-летний Брет Майклс прославился как вокалист хэви-металлической группы Poison. А теперь переживет новый виток славы благодаря своей 18-летней дочери, которая покоряет модельный мир. В середине июля Рейн Майклс заключила контракт со Sports Illustrated, прошла по подиуме в организованном журналом показе пляжной моды и теперь бомбит свой Instagram горячими фото.
— пишет девушка о показе в Instagram. Сейчас она не стесняется ни своих складок, ни вызывающих ракурсов.
А ведь еще полгода назад, перед окончанием школы, в ее аккаунте были очень скромные кадры! Вот такие:
Поклонники молодой модели в голос твердят, как похожа она на Кейт Аптон, которая сейчас как раз отправляется в декретный отпуск, освобождая дорогу в дивы plus-size новому поколению манекенщиц. А как тебе восходящая звезда plus size?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Getty Images
WMJ.ru: последние новости
Бузова засветила роскошное помолвочное кольцо, а ее упрекнули в «сгоревшей» груди Татьяна Терешина рассекретила детали предстоящей свадьбы Новая Памела Андерсон! 22-летняя модель не боится намочить свои мягкие сокровища в лучших традициях «Спасателей Малибу»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле58
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже179
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры23
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение