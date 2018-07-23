Подвинься, Кейт Аптон! 18-летняя дочь рок-звезды Рейн Майклс покоряет подиум мягким бюстом и складками на боках

Юная Рейн Майклс этим летом начала свою карьеру модели и стала очередной музой журнала Sports Illustrated, обожающего красоток «в теле».

55-летний Брет Майклс прославился как вокалист хэви-металлической группы Poison. А теперь переживет новый виток славы благодаря своей 18-летней дочери, которая покоряет модельный мир. В середине июля Рейн Майклс заключила контракт со Sports Illustrated, прошла по подиуме в организованном журналом показе пляжной моды и теперь бомбит свой Instagram горячими фото.

— пишет девушка о показе в Instagram. Сейчас она не стесняется ни своих складок, ни вызывающих ракурсов.

А ведь еще полгода назад, перед окончанием школы, в ее аккаунте были очень скромные кадры! Вот такие:

Поклонники молодой модели в голос твердят, как похожа она на Кейт Аптон , которая сейчас как раз отправляется в декретный отпуск, освобождая дорогу в дивы plus-size новому поколению манекенщиц. А как тебе восходящая звезда plus size?

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Фото:Instagram, Getty Images