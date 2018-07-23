Житель Тамбова предстанет перед судом за убийство четырехлетней падчерицы

ВОРОНЕЖ, 23 июл — РИА Новости . Житель Тамбова предстанет перед судом за то, что забил до смерти пластиковой бутылкой четырехлетнюю дочь своей сожительницы за отказ убрать крошки с пола, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ

В отношении 29-летнего жителя Тамбова было возбуждено дело по статье «убийство малолетней с особой жестокостью».

"В течение дня 8 марта текущего года обвиняемый неоднократно подвергал избиению за непослушание и капризы 4-летнюю дочь своей сожительницы. Мужчина сначала нанес девочке удары ремнем за то, что она баловалось, а за отказ убирать крошки с пола после еды — кинул в нее пластиковую бутылку с водой, попав ей в голову. Этой же бутылкой позже он стал наносить ей удары по голове и телу до тех пор, пока она не потеряла сознание", — говорится в сообщении.

По данным СК, после того, как девочка пришла в себя, мать уложила ее спать, а утром следующего дня обнаружила дочь мертвой. Как установила экспертиза, девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствие выяснило, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. По информации СК, ранее в отсутствии сожительницы обвиняемый уже избивал девочку. На учете в органах профилактики семья не состояла.

"В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует следствие.