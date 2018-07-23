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Житель Тамбова предстанет перед судом за убийство четырехлетней падчерицы
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Житель Тамбова предстанет перед судом за убийство четырехлетней падчерицы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 23 июл — РИА Новости. Житель Тамбова предстанет перед судом за то, что забил до смерти пластиковой бутылкой четырехлетнюю дочь своей сожительницы за отказ убрать крошки с пола, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
В отношении 29-летнего жителя Тамбова было возбуждено дело по статье «убийство малолетней с особой жестокостью».
"В течение дня 8 марта текущего года обвиняемый неоднократно подвергал избиению за непослушание и капризы 4-летнюю дочь своей сожительницы. Мужчина сначала нанес девочке удары ремнем за то, что она баловалось, а за отказ убирать крошки с пола после еды — кинул в нее пластиковую бутылку с водой, попав ей в голову. Этой же бутылкой позже он стал наносить ей удары по голове и телу до тех пор, пока она не потеряла сознание", — говорится в сообщении.
По данным СК, после того, как девочка пришла в себя, мать уложила ее спать, а утром следующего дня обнаружила дочь мертвой. Как установила экспертиза, девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.
Следствие выяснило, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. По информации СК, ранее в отсутствии сожительницы обвиняемый уже избивал девочку. На учете в органах профилактики семья не состояла.
"В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует следствие.
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