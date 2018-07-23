Бари Алибасов: «Прокачать свой мозг можно за 45 минут в день»

Успешный предприниматель и известный бизнес-тренер встретился с участниками омского РИТМа-2018.

Сегодня, 23 июля, форум посетил Бари Алибасов-младший. Он объяснил ритмовцам, как сформировать управленческие навыки, показал, как мыслят настоящие лидеры. По мнению спикера, чтобы стать успешным бизнесменом недостаточно много учиться, обладать хорошими связями или иметь деньги. Думать и прокачивать свой мозг — вот что действительно важно!

— Систему раскачивания мозгов я подсмотрел у нашего президента Владимира Владимировича Путина , — вспоминает Алибасов . — Было это около 5-ти лет назад на форуме «Валдай» . Тогда я увидел, что глава государства, у которого все расписано буквально по минутам, несколько дней тратит на общение с людьми, приехавшими туда. Позже директор форума объяснил мне, что это нужно Владимиру Владимировичу, чтобы «качать мозги». Три дня здесь он тренируется думать в окружении правильных людей. Тогда же директор «Валдая» посоветовал мне разработать свой тренажер для мыслительного процесса. Он уверял, что тогда моя жизнь кардинально изменится. Так и случилось.

Именно выработанными тогда механизмами «прокачки мозгов» Бари Алибасов поделился с форумчанами. Он рассказал, почему интеллект человека может не работать в полную силу, а также определил три фактора, которые помогают стать успешным. Первое условие — наличие свободного времени.

— Человек должен сам придумать, о чем ему думать, чем ему заниматься, — подчеркнул Алибасов. — Если задача ставится извне, мозг работает всего на 10%. Это как купить карточку в фитнес-клуб, но не ходить туда. Мозг включается, когда вы сами начинаете создавать задачи для себя.

Второе условие — не ставить оценку своей деятельности. По-мнению бизнес-тренера, оценить можно только то, у чего есть мерило, поэтому шкала «хорошо или плохо» автоматически зашоривает мозги. Третье условие — полюбить свои ошибки. Из них нужно делать выводы, чтобы в следующий раз постараться избежать повторения неудачного сценария.

Метод «прокачки мозгов» Алибасова заключается в том, чтобы уделять время и внимание своим мыслям. Он отметил, что достаточно встать на полчаса раньше и начать думать о чем угодно. С каждый днем темы для размышлений будут находиться быстрее и легче. То же самое нужно делать и перед сном. Если вы нацелите свой мозг на результат, то к утру получите идеальное решение своей проблемы. Также спикер во время встречи с ребятами подчеркнул, что нужно не бояться рушить рамки, которые существуют у нас в сознании, ведь это позволяет человеку развиваться.

Отметим, что Бари Бариевич не только поделился с ребятами своими знаниями, но и организовал игру, во время которой форумчане должны были решить 6 задач. Они, по словам Алибасова, призваны были определить, насколько свободно ритмовцы мыслят.