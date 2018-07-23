Трудное детство: знаменитости, выросшие в сектах

Термин «секта» может иметь несколько значений, однако едва ли хотя бы одно из них может похвастаться положительной трактовкой. Чаще всего такие места связаны с какой-либо религией и являются относительно закрытыми. Даже некоторые известные личности вынуждены были столкнуться с подобным опытом, поскольку росли в условиях, очень приближенным к сектантским.

Американский актер провел свое детство в действовавшей на территории Виргинии коммуне, где также проживали его сестры Розанна и Патриция. По слухам, там не было свободного доступа к воде и электричеству. Однако в итоге семья решила переехать, добившись успеха в сфере кинематографа.

Актриса имела трудное детство, поскольку рано ушла из дома и сама выживала в большом мире. Однако первые годы жизни она вместе с родителями находилась в секте «Дети Бога», откуда им удалось сбежать только когда Макгоуэн исполнилось десять лет.

Актриса в паре с родителями, занимавшимися писательством, и братом некоторое время жили в «Радужной коммуне», размещенной в Калифорнии. Она казалась достаточно безобидной, и десяткам семей приходилось уживаться на ферме суммарной площадью 300 га, притом что электричества здесь не предусматривалось. Однако в итоге все семейство покинуло коммуну.

Актер родился и провел первые несколько лет свой жизни в той же секте, что и Макгоуэн. Родители покинули ее в 1978 году, однако сам Феникс признавался, что причастность к «Детям Бога» оставила не самый приятный отпечаток на его жизни.

Будущая актриса перебралась в Голливуд в 20-летнем возрасте, познакомившись с парой «солнцеедов». Они искренне верили, что индивид способен питаться исключительно энергией солнца и воздухом, если комбинировать это с медитацией. Какое-то время Пфайффер тоже увлекалась странными практиками, но после замужества оставила это занятие.

Хотя нельзя сказать, что актер состоял в секте, его семья имела жесткие религиозные убеждения, поэтому будущая звезда Голливуда столкнулся со множеством запретов и ограничений. Сейчас он позиционирует себя атеистом и старается не примыкать ни к одной из религий.

Актер и сценарист даже сейчас остается последователем мормонства, которое исповедовала его семья и сам он с юных лет. Он признается, что старается выбирать роли, не вступающие в противоречие с его убеждениями.]]>