В Москве возведен спортивный супер-парк: Братеевская пойма до и после

За последние пару лет в Москве привели в порядок большое количество существующих парков. Отдельно хочется отметить парки 850-летия Москвы, Ботанический сад, сквер у Лазорева проезда и Терлецкую дубраву.

Кроме этого в городе появилось четыре парка на «пустом месте», где до недавнего времени был пустырь или промзона. Это невероятно крутой парк ЗИЛ , Академический парк, Ходынское поле (местами еще в работе) и конечно же парк Братеевская пойма.

1. Братеевскую пойму открыли совсем недавно (сам мэр Москвы приезжал), и про новый парк не написал, пожалуй, только ленивый. По количеству опубликованных в сети репортажей Братеевская пойма уступает разве что парку Зарядье.

Но тот в самом центре города, а здесь события разворачиваются прямо у МКАДа в далеком районе Братеево. В 2016 году открылся Братеевский каскадный парк, в этом году — парк Братеевская пойма. Это два разных парка, если что.

2. Новый парк можно разделить на две зоны. Первая — собственно сам парк в своем классическом понимании, это примерно 80% территории.

3. И вторая зона парка — это его спортивная часть.

4. Перенесемся ненадолго в 2016 год.

6. Типичный родной пейзаж. А фотографиям всего два года.

7. Пожалуй, главным недостатком этого места является наличие большого количества опор ЛЭП.

8. Также здесь проходит нефтепровод. И чтобы его обслуживать, спецтехника накатывала вот такую красоту.

9. Сейчас парк выглядит немного иначе. При этом остались и линии ЛЭП, и нефтепровод, и подъездные дороги к ним. Только теперь их облагородили и засыпали гравием, чтобы автомобили не месили грязь.

10. Парк оказался просто огромным! Общая площадь около 190 гектаров, это как 90 футбольных полей. На его изучение я потратил 4 часа и проехал 30 километров, высадив весь аккумулятор велосипеда. Рай для любителей покататься и побегать. Кстати, на территории парка в разных его частях я заметил три большие автомобильные парковки (справа в кадре). В парк можно въехать прямо на автомобиле и доехать до его основных зон, что несомненно удобно.

11. Вся территория окутана сетью велодорожек и тротуаров.

12. Больше всего интереса представляет спортивный кластер парка. Именно сюда спешат все журналисты и блогеры. Пока я гулял по парку, заметил три съемочных группы.

13. В футбол играли иностранцы. При этом не гости из Средней Азии, а какие-то неизвестные, заморские.

14. Скейтпарк. Тут все хорошо, только в одном месте есть косяк с разноуклонкой. Дождь прошел за день до съемки, а лужа испариться так и не успела.

17. Я снимал в будний день, народу было немного. Интересно, как сейчас там обстоят дела.

18. Какая красивая зона воркаута.

19. Рядом собрана шикарная конструкция из морских контейнеров. Здесь можно взять на прокат велосипед. На втором этаже скорее всего будет кафе, но пока там пусто.

21. Красота!

23. Столы для пингпонга.

24. Фотографировать разрешили)

25. Мои старые знакомые: великий москвовед Саша Усольцев и спортсменка Лена Калашникова. А слева тот самый Андрей Бочаров , «сынулька» из 33-квадратных метров!

26. А вот и изюминка этого парка — полноценный бейсбольный стадион! Есть трибуны, раздевалки и душевые.

27. Здесь уже проходят тренировки любительского бейсбольного клуба «Спартак» , а также игры Московской любительской бейсбольной лиги.

33. Зоны с беседками и мангалами. Несмотря на будний день, половина домиков заняты.

34. Отовсюду доносятся аппетитные запахи. Обратите внимание, что пока все предельно чисто и аккуратно.

35. Ммм!

36. Ням-ням!

38. Синие контейнеры, еще одна интересная площадка в парке.

39. Это детские лазелки. Конструкция защищает от солнечных лучей, но в случае дождя не поможет.

42. Интересно, многие ли хозяева убирают какашки за своими четвероногими друзьями?

43. А то придешь полежать на травке, а там — сюрприз.

44. Большая часть набережной осталась дикой. Сразу и не скажешь, что Москва.

46. Дорожки постоянно проходят под линиями ЛЭП и во многих местах пересечения оборудованы различные деревянные конструкции, которые маскируют провода.

48. В нескольких местах к воде сделали небольшие пирсы.

49. Любители тины могут даже спуститься поплавать.

50. Еще одна большая площадка в основной, «зеленой» части парка.

53. Еще один скейт-парк.

55. Красивые и аккуратные туалеты. Говорят, что пока они еще закрыты.

58. Ну что, пойдет?