Под Верхним Уфалеем ищут 93-летнего грибника

В окрестностях Верхнего Уфалея ищут 93-летнего Виктора Кириллова — мужчина отправился за грибами ещё 18 июля и пропал, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

По словам родственников, Кириллиов, несмотря на солидный возраст, периодически отправлялся за грибами — обычно он наведывался в лес в районе так называемой Катькиной горки. Поэтому когда грибник не появился дома, родные отправились в указанный район, но никого там не нашли.

Обеспокоенные близкие вызвали спасателей. К поиску также подключились лесники и волонтёры. Рост Виктора Кириллова 170=175 см, телосложение худощавое, седые волосы, был одет в чёрную куртку из кожзаменителя, тёмно-синие спортивные брюки, резиновые чёрные сапоги, на голове чёрная кепка.

Если вы его видели, просьба обратиться в полицию или позвонить родственникам — Алексею: 8 908 811 69 03 или Ольге: 8 951 487 10 96.