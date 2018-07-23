«Марафон-15», «Музобоз» и другие: Телевидение, которое мы потеряли

Лет тридцать назад, после окончания гегемонии Центрального телевидения, на телеэкраны выплеснулась энергия молодых и творческих людей, создавших кучу крутых, добрых и непошлых программ. «Телепрограмма» вспоминает то телевидение, которое было так не похоже на нынешнее.

«Музыкальное обозрение» — программа не только для подростков, но и для них тоже. Проект, который вел «главный рулевой» Иван Демидов , знакомил страну с новой музыкой: группами «Технология», «Лицей», «Мальчишник», «Агата Кристи», а еще Богданом Титомиром , Ликой Стар и другими музыкантами. Харизматичный ведущий — блондин с неотразимой улыбкой и в темных очках — замогильным голосом представлял гостей, что для них уже было успехом и гарантированным попаданием в топ. С 25 сентября 1998 года программа стала называться «Обоzzz-шоу», а ведущими стали Отар Кушанашвили Лера Кудрявцева . Наработавший солидный медийный капитал Иван Демидов ушел в политику и некоторое время даже трудился на посту замминистра культуры России.

«До 16 и старше» (ЦТ, ОРТ, 1983 — 2001)

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Beauty-баттл: Гречка VS МонеточкаЭта подростковая программа тоже была прорывной. Наркотики, рок, дедовщина в армии, беспризорники, субкультуры, проблемы с родителями — в передаче поднимались вечные темы, с которыми до сих пор пытаются разобраться создатели современных телешоу. Это был этакий «Взгляд» для молодежи. Чтобы не утяжелять программу серьезной проблематикой, в эфир «До 16 и старше» приглашали музыкантов, актеров и режиссеров. Необязательно состоявшихся звезд. Были и просто перспективные артисты. Так, в 1999 году ведущий Федор Стуков расспрашивал Земфиру, ставя параллельно фрагменты клипов и выступлений певицы.

«Любовь с первого взгляда» (ЦТ, ОРТ, РТР, MTV, 1983 — 2001)

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Эвелина Бледанс. Гузеева проверила бюст участницы шоу «Давай поженимся!» на натуральностьНевульгарной предтечей шоу «Дом-2» и «Давай поженимся!» стала именно эта программа. Ее участникам, девушкам и парням, предлагалось прямо в эфире выяснить, есть ли у них общие интересы и возникнет ли симпатия. Если да, то они тут же улетали в романтическое путешествие. Это было не сводничество, а психологическая игра: ответы на вопросы, выяснение реакции на события и так далее. Изначально вели проект Алла Волкова Борис Крюк , потом Таир Мамедов

«Марафон-15» (ЦТ, ОРТ, 1989 — 1998)

Эту программу Сергей Супонев придумал еще в университете. Программа была рассчитана на подростков и состояла из 15 сюжетов на различные темы. Вопреки канонам детям рассказывали и про презервативы, и про то, как жарить сосиски. Школьники заваливали редакцию письмами. Вели программу Сергей Супонев, Жора Галустьян, Леся Башева и даже в какой-то период Сергей Бодров-младший

«Звездный час» (ОРТ, 1992 — 2002)

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Вдова Сергея Супонева обрела счастье с мужчиной на 17 лет старше себяКто не помнит интеллектуальную викторину, в которой бились самые одаренные подростки? Изначально шоу называлось «Галактика», мол, в студии — созвездие умов, а автором проекта был Влад Листьев . Именно он, а не бессменный ведущий Сергей Супонев, как многие считают. В программе было несколько туров, призовой конкурс и церемония награждения. После трагической гибели Сергея Супонева, который стал руководителем и главным креативщиком программы, «Звездный час» закрыли. Хотя на место ведущего пытались поставить Валдиса Пельша Сергея Белоголовцева и сына Супонева — Кирилла. Шоу так понравилось зрителям, что его до сих пор иногда в записи крутят по кабельным каналам «Ретро ТВ», «Теленяня», «Время» и «Детский».

«Зов джунглей» (ОРТ, 1993 — 2002)

Еще одно бессмертное детище Супонева, где маленькие участники боролись за победу, выступая в командах хищников (крокодил, лев, пантера, леопард) и травоядных (слон, панда, коала, обезьяна). Это был развлекательно-соревновательный формат, без заумных вопросов. А заставка стала шлягером: «Вечером в среду после обеда сон для уставших, взрослых людей», помните? Песню сочинил сам Сергей Супонев вместе с композитором Виктором Прудовским. Дети сражались в красных (хищники) и желтых (травоядные) футболках с изображением зверей и за победу в конкурсе получали кости или бананы. Супонев сам принял решение закрыть программу.