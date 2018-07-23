Всё серьёзно! Памела Андерсон познакомила Адиля Рами со своей мамой

Возможно, мама Памелы Андерсон — заядлая болельщица и поклонница сборной Франции, только-только ставшей чемпионом мира по футболу, поэтому актриса воспользовалась своей привилегией и познакомила ее с возлюбленным — футболистом французской сборной Адилем Рами

Но всё-таки больше похоже на то, что у Пэм и Адиля всё очень серьезно! Никто не верил, что этот роман продлится долго, по большей части из-за разницы в возрасте (актрисе 51, а ее возлюбленный на 20 лет младше), но разве это могло стать преградой для любви?

Встречу Пэм, Адиля и Кэрол запечатлели на видео репортеры TMZ, которые следовали за влюбленными в Беверли-Хиллз.

Напомним, что не так давно Памела Андерсон переехала во Францию, чтобы быть поближе к своему любимому. Они начали встречаться чуть меньше года назад. Поговаривали, что Адиль сделал Пэм предложение сразу после финала ЧМ-2018, но пока эта информация не подтверждена.

Памела Андерсон и Адиль Рами

Оба уже побывали в браке, Пэм даже не один раз. От первого брака, с рок-музыкантом Томми Ли , у нее есть два сына — 22-летний Брэндон и 21-летний Дилан. Во втором браке — с рок-музыкантом Кидом Роком — она, к сожалению, не смогла родить третьего ребенка: у нее случился выкидыш. Также она дважды выходила замуж за кинопродюсера Рика Саломона, с которым дважды разводилась.

Адиль Рами состоял в отношениях с французской моделью Сидони Бьемон, которая родила ему мальчиков-близнецов. Сыновьям футболиста в сентябре исполнится два года.