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Топ самых стильных звездных свекровей
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Топ самых стильных звездных свекровей 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Противостояние свекрови и невестки — тема вечная, наболевшая и не всегда заканчивается «хэппи эндом». На канале «Ю» по будням в 15:40 идет второй сезон российского реалити «Моя свекровь — монстр», где невестки со своими свекровями готовят вместе на кухне. И что там происходит — даже страшно представить. Поэтому мы решили узнать, на каких звездных свекровей надо ровняться нашим мамам вторых половинок. И какие звездные свекрови самые стильные?
СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК
С такой свекровью точно не стыдно выйти в люди, чем и пользуется ее невестка Тата Бондарчук. Дамы вместе посещают светские мероприятия, модные показы, ковровые дорожки и даже общего стилиста.
МЭРИ КЭТЛИН МАККЕЙБ
Тот случай, когда лучше всего подходит поговорка — «В тихом омуте черти водятся». Мама Мэттью Макконахи и по совместительству свекровь Камилы Алвес периодически попадает в светские хроники не только благодаря природному чувству стиля, но и из-за своих эпатажных выходок.
ЖАННА ЭППЛЕ
Женственная, утонченная, космическая, да еще и наша российская звезда. Поэтому не можем пройти мимо. Жанна не только следит за стилем, но и отличная свекровь. Сама нашла невестку и организовала ее знакомство с сыном Потапом.
ТАММИ РЕЙНОЛЬДС
Свекровь одной из самых стильных голливудских актрис Блейк Лайвли просто не могла не попасть в наш рейтинг. Уж не знаем, кто следит за ее стилем — невестка, сын Райан Рейнольдс или собственные стилисты, но смотрятся Блек и Тамми вместе очень органично.
ЮЛИЯ ОМАРОВА
Подписчики Ксении Бородиной уже давно засыпали комплиментами ее свекровь Юлию Омарову. По их мнению — Юлия очень стильная и подтянутая. И мы с ними согласны.
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