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Ирина Шейк сразила всех красной мини-юбкой и свитшотом с кроликами: фото
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Ирина Шейк сразила всех красной мини-юбкой и свитшотом с кроликами: фото 

Журнал ОК! 50 минут назад
Ирина Шейк опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором она запечатлена в красном аутфите — мини-юбке с защипами и вязаном свитере с белыми кроликами. Образ она дополнила красным же клатчем, солнцезащитными очками и белыми ботильонами. Поклонники были быстры: всего за час коллаж собрал больше 90 тысяч лайков и почти четыре сотни восторженных комментариев.
«Очень идет красный цвет», «Самая красивая женщина на планете, а в этом еще красивее», «Эти кролики!..» — такие и другие комплименты оставили фанаты Ирине под постом.
Особо внимательные разглядели еще кое-что: животик. Неужели Ирина и ее возлюбленный Брэдли Купер, с которым она растит дочь Лею, ждут второго ребенка?
A post shared by irinashayk (@irinashayk) on  Jul 23, 2018 at 8:34am PDT
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