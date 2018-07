Ирина Шейк сразила всех красной мини-юбкой и свитшотом с кроликами: фото

Ирина Шейк опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором она запечатлена в красном аутфите — мини-юбке с защипами и вязаном свитере с белыми кроликами. Образ она дополнила красным же клатчем, солнцезащитными очками и белыми ботильонами. Поклонники были быстры: всего за час коллаж собрал больше 90 тысяч лайков и почти четыре сотни восторженных комментариев.

«Очень идет красный цвет», «Самая красивая женщина на планете, а в этом еще красивее», «Эти кролики!..» — такие и другие комплименты оставили фанаты Ирине под постом.

Особо внимательные разглядели еще кое-что: животик. Неужели Ирина и ее возлюбленный Брэдли Купер , с которым она растит дочь Лею, ждут второго ребенка?

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jul 23, 2018 at 8:34am PDT