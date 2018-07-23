Что позволяет некоторым парам всю жизнь оставаться счастливыми

Ты, наверное, замечал, что есть пары, отношения которых настолько устойчивы, что о семейных ссорах они знают исключительно из мыльных опер. И как им удается на фоне ежедневных проблем и стрессов сохранять образцовый статус, не превращая свои взаимоотношения в вооруженное столкновение? Все дело в определенных тактиках поведения партнеров, которые позволяют создать гармонию там, где у других возникает конфликт. Вот что из себя представляют эти тактики.

1. Поиск общей картины

Психологическое дистанцирование в контексте обсуждения может прозвучать как нечто отрицательное, которое скорее противоречит прочному союзу, чем сохраняет его. Но на самом деле оно является адаптивной тактикой в условиях стресса, которая способствует благоприятным отношениям благодаря принятию разных точек зрения. Вместо того чтобы оценивать собственные отношения конкретными, мгновенными событиями, такими как ссора или претензия, психологическое дистанцирование позволяет увидеть общею картину и освобождает партнеров от негативного восприятия совместной жизни.

2. Управление стрессом

Когда в паре один из партнеров испытывает стресс, тот неминуемо передается и другому. Исследования показывают, что уровень кортизола (гормона стресса) в романтических отношениях часто синхронизирован между партнерами. Другими словами, когда дело касается стресса, между мужчиной и женщиной существует психофизиологическая связь. И когда возникает стресс у одного из партнеров, то лучшим решением будет попытаться справиться с ним вместе.

3. Умение воспринимать проблемы партнера

Внимательность является очень полезным инструментом для решения возникающих проблем. Она способна уменьшить эмоциональный накал, наладить отношения после конфликта и способствует приобретению позитивных навыков общения внутри пары. Партнеры, которые проявляют осознанность в своем взаимодействии, способны поддерживать друг друга и справляться с любыми источниками стресса, возникающими при совместной жизни. Три проблемы в отношениях, с которыми сталкивался каждый

4. Умение выражать благодарность

Показывать партнеру его ценность для тебя — хорошая привычка, которая может позволить укрепить отношения в долгосрочной перспективе. Последние исследования свидетельствуют о том, что благодарность неосознанно используется супругами в качестве защитного фактора против разводов. Это означает, что выражение благодарности партнеру, а также ее получение являются ключевыми условиями, которые стабилизируют и развивают отношения.

5. Предоставление свободной зоны

Одними отношениями жизнь не ограничивается. Помимо них существует еще множество важных и интересных дел, которым нужно уделять внимание. Во-первых, это станет неким отвлекающим фактором, позволяющим отстраниться от домашней проблемы, чтобы понять способ ее решения либо то, что этой проблемы вообще не существует. Во-вторых, недостаточное внимание к сторонним делам может привести к появлению внешних проблем, которые вызовут последствия и для отношений внутри пары. Ну а в-третьих, всегда должно оставаться время для личных дел или хобби, которые являются отдушиной для тебя. Это может стать источником положительных эмоций, а они, в свою очередь, являются оплотом прочного союза.

6. Поощрение дружбы с другими людьми

Романтические партнеры часто обращаются друг к другу за поддержкой. Но, что очень важно, в по-настоящему здоровой паре партнеры также поощряют дружбу и тесные социальные связи за пределами их отношений. Друзья являются важным источником поддержки, и удовлетворение внешних коммуникативных потребностей может на самом деле уменьшить вероятность возникновения стрессовых ситуаций между партнерами. То есть наличие хороших друзей позволяет легче пережить трудные времена, что в конечном счете принесет огромную пользу и для поддержания крепких отношений. Опасные привычки в отношениях, которым часто не придают значения