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У Клюкиной появился состоятельный бойфренд
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У Клюкиной появился состоятельный бойфренд 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дарья Клюкина в свое время стала финалисткой шоу «Холостяк» и «невестой» Егора Крида. Правда, красивая сказка о любви закончилась сразу же после того, как завершился проект.
После «Холостяка» артист не сделал ничего для того, чтобы укрепить отношения с избранницей.
Многие осудили поведение Егора и пожелали Клюкиной найти достойного мужчину. Кажется, такой в жизни Дарьи уже появился. Им стал загадочный мужчина, якобы, владелец яхты, на которой отдыхали Клюкина и ее подруги.
Видео с Дарьей и ее кавалером оставалось в сети недолгое время, но успело стать в каком-то смысле сенсационным. Сама звезда «Холостяка» комментировать слухи о вновь обретенном женском счастье не торопится.
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