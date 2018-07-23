У Клюкиной появился состоятельный бойфренд

Дарья Клюкина в свое время стала финалисткой шоу «Холостяк» и «невестой» Егора Крида . Правда, красивая сказка о любви закончилась сразу же после того, как завершился проект.

После «Холостяка» артист не сделал ничего для того, чтобы укрепить отношения с избранницей.

Многие осудили поведение Егора и пожелали Клюкиной найти достойного мужчину. Кажется, такой в жизни Дарьи уже появился. Им стал загадочный мужчина, якобы, владелец яхты, на которой отдыхали Клюкина и ее подруги.

Видео с Дарьей и ее кавалером оставалось в сети недолгое время, но успело стать в каком-то смысле сенсационным. Сама звезда «Холостяка» комментировать слухи о вновь обретенном женском счастье не торопится.