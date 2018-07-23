Денисов: «Я постарше маленькой девочки, но тоже стесняюсь» 

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Мейвезер и рэпер 50 Cent устроили перепалку в соцсетях

Мать Роналду: «Это ложь, что я хотела возвращения Криштиану в «Манчестер Юнайтед»

«Пришел с Fan ID, останусь с гражданством». Самый известный фанат ЧМ-2018 будет жить в России