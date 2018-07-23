Денисов: «Я постарше маленькой девочки, но тоже стесняюсь» 

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов признался в стеснении, отвечая на вопрос о самом запомнившемся матче чемпионского сезона. Вопрос футболисту задала юная болельщица «Локо», которая извинилась за стеснение.
«Я чуть-чуть постарше маленькой девочки, но тоже стесняюсь. Для меня важны и тяжелы все игры. Я всегда хочу победы, как и партнеры. Но самая запоминающаяся — против «Зенита», когда мы стали чемпионом. Это прошлое и мы должны двигаться дальше. Мы хотим играть лучше и лучше, чтобы вас становилось все больше и больше», — передает слова Денисова корреспондент Sport24 Игорь Денисов.