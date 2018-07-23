Лиза Арзамасова: Балую себя овощами и ягодами с собственных грядок

Раньше звезде сериала «Папины дочки» Лизе Арзамасовой приписывали роман с певцом Родионом Газмановым , который часто сопровождал ее на светских мероприятиях. Но в последнее время поклонники актрисы просто мучаются в догадках, кому же действительно принадлежит сердце звезды. Ведь теперь, кроме Родиона, на фотографиях в микроблоге артистки с ней рядом часто появляются другие известные мужчины. Но как бы там ни было, ясно одно: будущий муж Лизы голодным не останется: она очень любит готовить.

Немудрено, что за подросшей Галиной Сергеевной из «Папиных дочек» могут ухаживать множество мужчин. Ведь Лиза Арзамасова — обладательница красивой женственной фигуры. О личной жизни девушка говорить обычно отказывается и тактично меняет тему разговора, если ее спрашивают о кавалерах. Но секретом стройной фигуры все же поделилась. Лиза совсем не является сторонницей строгих диет.

— Я просто стараюсь не есть вредную пищу, не посещать рестораны быстрого питания, газировку не пить, — говорит 23-летняя звезда театра и кино. — Стараюсь, конечно, питаться полезными продуктами. Но, к сожалению, это не всегда получается. Ведь на съемочных площадках часто приходится перекусывать всухомятку какими-нибудь сухариками, сушками.

В свободные от работы дни, которые случаются крайне редко, артистка любит проводить время в собственном огороде. На дачных грядках у Лизы настоящее изобилие витаминов.

— Каждое лето я балую свой организм овощами и ягодами с собственных грядок, — продолжает Арзамасова. — Мое любимое дело — это уйти в огород на 24 часа. У меня там растут кабачки, морковка, земляничка, клубничка, руккола. Дача — это моя маленькая страна, в которую я просто обожаю наведываться! Мне достаточно провести там дня два для того, чтобы полностью зарядиться положительными эмоциями и энергией. Так что приезжайте!

Девушка любит активно отдыхать, также с пользой для физической формы.

— Недалеко от лагеря находится трасса, где проводится чемпионат мира по мотокроссу, — объясняет Лиза. — Я там езжу на мотоциклах, квадроциклах. Я считаю, что это самый настоящий спорт, после него есть крепатура, все тело обычно болит. Конечно, для того чтобы выезжать в город на квадроцикле, нужны специальные права, но для тренировочной трассы достаточно того, чтобы с тобой рядом присутствовал опытный тренер и наставник. С ним можно потихоньку пробовать себя за рулем квадроцикла.