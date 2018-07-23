Как перестать «заедать» стресс: 5 действительно работающих советов

Немного понервничали — и вот рука уже сама тянется к шоколадке или чипсам? Знакомая ситуация, не правда ли? Наука успокаивает: привычка «заедать» стресс досталась нам от далеких-далеких предков, когда нервничать заставляли вполне реальные опасности, а шансы выжить были больше у тех, кому хватало сил, чтобы убежать или сразиться. Плохая новость: коль скоро тяга к еде после стресса «прошита» в нас так глубоко, одной силы воли мало, чтобы победить ее раз и навсегда. Хорошая новость: работающие стратегии, которые помогут отвлечь от шоколадки, существуют. Очень хорошая новость: они совсем несложные и их можно практиковать хоть дома, хоть в офисе. Играйте в тетрис

Серьезно, тетрис или подобные ему игрушки способны снизить тягу к еде на 14%: такие результаты показало исследования, проведенного в 2015 году. Добровольцам предложили оценить тягу к еде несколько раз в течение дня, после чего в течение трех минут поиграть в тетрис — и повторить оценку. Да-да, у тех, кто честно играл, аппетит снижался. Сделайте несколько упражнений

Вам даже не понадобится полноценная тренировка: несколько наклонов, приседаний или небольшая прогулка в хорошем ритме не только помогут вам сжечь немного калорий, но и существенно снизят аппетит. Дело в том, что физические нагрузки влияют на уровень сахара в крови — а именно его перепады и заставляют нас чувствовать голод в ситуации стресса. Так что если как следует перенервничали, отправляйтесь на пробежку — точно поможет!Расслабьтесь

Держите всегда под рукой ваш личный «стресс-пакет»: шарф из особенно мягкой и приятной на ощупь ткани, флакон духов с любимым ароматом, телефон с подборкой релаксирующих мелодий. Совет может показаться вам очевидным, но он не станет от этого менее действенным: в момент переживания стрессовой ситуации или сразу после него воспользуйтесь этими предметами, чтобы отстраниться от опасности, «заземлиться» и немного расслабиться. Оцените свой голод

Если никакие из описанных выше средств не помогли и вы все еще хотите что-нибудь немедленно съесть, оцените свой голод по десятибалльной шкале, где единица — это чувство абсолютной сытости, а десятка — настоящий голод. Если вы поставите оценки «девять» или «десять», смело отправляйтесь на кухню. А вот во всех остальных случаях стоит внимательно прислушаться к себе и попытаться понять, что именно вы принимаете за голод — и удовлетворить свою истинную потребность. Выключите телевизор и компьютер

Чтобы не съесть лишнего, не стоит отвлекаться от еды — очень простая стратегия, о которой, тем не менее, чаще всего забывают. Если у вас был по-настоящему трудный день, велика вероятность того, что вечером вам может захотеться вознаградить себя за пережитое вредной или лишней едой. Чтобы этого не случилось, ешьте осознанно, не отвлекаясь, на сериал, соцсети или любимую книжку. Во-первых, вы съедите меньше, а, во-вторых, действительно насладитесь вкусным и полезным ужином. В конце-концов, вы это заслужили!