Ещё
Настрадавшейся Борисовой вернули дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Настрадавшейся Борисовой вернули дочь 

Дни.ру 20 минут назад
Фото: Дни.ру
Дана Борисова счастлива — дочь будет жить с ней. Бывший супруг, убедившись в том, что телеведущая «перевоспиталась», позволил Полине перебраться к матери.
Дана Борисова недавно продала старую квартиру — та хранила слишком много воспоминаний о не самом приятном периоде в жизни телезвезды. Новое жилье телеведущая приобрела по соседству с домом бывшего супруга — отца Полины. Теперь 10-летняя девочка сможет больше времени проводить с обоими родителями.
Существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. По данным «Комсомольской правды», телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием.
Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом. А Дану Борисову обязали платить алименты. Но вот недавно ситуация изменилась. Максим Аверин убедился, что Дана преодолела пагубную зависимость. «Мы договорились с Даной, что Полина будет жить с ней», — приводит издание слова предпринимателя.
Тем временем сама Борисова информирует своих поклонников о важных изменениях в жизни через Instagram. Дана недавно вернулась из Венеции, где отдохнула вместе с Полиной. Как писали Dni.Ru, перед отлетом ей пришлось решать некоторые проблемы — из-за долгов ее не выпускали из страны. Однако с помощью юристов звезде удалось все уладить и улететь в теплые края.
Борисова рассказывает, что теперь ей предстоит новое испытание — переезд. Она признается, что возлагает на новое жилье большие надежды. Это место должно вдохновить Дану двигаться вперед, к своей цели — вернуться на экран в качестве популярной телеведущей.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»
Дни.ру: последние новости
53-летняя Ольга Слуцкер показала шикарную фигуру в купальнике Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта Бузова намекнула на помолвку
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле60
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых1
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета1
Настоящие имена знаменитостей
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже179
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение