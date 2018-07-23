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Есть долги? Нет «прав»!
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Есть долги? Нет «прав»! 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Для должников по алиментам готовят новый законопроект, который может серьезно осложнить автомобильную жизнь «уклонистов». Причем новая карательная мера может затронуть и других должников.
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